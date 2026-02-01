Cum te afectează liberalizarea prețului la gaze și ce poți face. Alege informat

Liberalizarea pieței gazelor naturale a schimbat fundamental modul în care se stabilește prețul plătit de consumatorii din România. Deși termenul este frecvent folosit în spațiul public, pentru mulți români rămâne neclar ce presupune concret această liberalizare, de ce au crescut prețurile și ce opțiuni reale există pentru a plăti mai puțin. În acest articol explicăm ce înseamnă liberalizarea prețului la gaze, cum funcționează piața în prezent și ce pot face consumatorii pentru a alege o ofertă avantajoasă, publică verifix.ro.

Ce înseamnă liberalizarea prețului la gaze

Liberalizarea prețului la gaze naturale înseamnă eliminarea prețurilor reglementate de stat și trecerea la un sistem în care prețul este stabilit liber de piață, în funcție de cerere și ofertă.

Într-o piață liberalizată:

furnizorii își stabilesc propriile tarife

consumatorii pot alege liber furnizorul

prețurile pot varia de la un furnizor la altul

concurența ar trebui, teoretic, să ducă la oferte mai bune

Scopul principal al liberalizării este crearea unei piețe competitive, aliniate regulilor Uniunii Europene.

Când a fost liberalizat prețul la gaze în România

În România, procesul de liberalizare a avut loc etapizat:

1 iulie 2020: liberalizarea completă a pieței gazelor pentru consumatorii casnici

înainte de această dată, prețurile erau stabilite de stat pentru populație

După liberalizare, fiecare consumator a fost pus în situația de a:

rămâne la furnizorul actual, pe o ofertă concurențială

sau de a schimba furnizorul, alegând o ofertă mai avantajoasă

De ce au crescut prețurile la gaze după liberalizare

Deși liberalizarea nu înseamnă automat scumpiri, în practică prețurile au crescut din mai multe motive:

1. Creșterea prețurilor pe piețele internaționale

România este conectată la piața europeană de gaze, iar fluctuațiile internaționale influențează direct prețurile interne.

2. Criza energetică europeană

Reducerea livrărilor de gaze, tensiunile geopolitice și cererea crescută au dus la majorări semnificative de preț începând cu 2021.

3. Lipsa informării consumatorilor

Mulți consumatori nu și-au schimbat furnizorul și au rămas pe oferte mai scumpe, fără a compara alternativele disponibile.

Liberalizarea prețului la gaze: avantaje și dezavantaje

Avantaje

posibilitatea de a alege furnizorul

oferte diferite, adaptate tipului de consum

concurență între furnizori

transparență mai mare asupra prețului

Dezavantaje

prețuri variabile

necesitatea de a compara ofertele

risc de a plăti mai mult dacă nu ești informat

contracte cu clauze mai puțin avantajoase

Liberalizarea favorizează consumatorii informați, dar îi poate dezavantaja pe cei care nu își analizează opțiunile.

De ce este important să compari ofertele de gaze

Diferențele de preț dintre furnizori pot fi semnificative, chiar și pentru același nivel de consum. Mulți consumatori plătesc mai mult doar pentru că nu și-au actualizat contractul.

Compararea ofertelor te ajută să:

eviți costuri inutile

înțelegi structura prețului

alegi un furnizor potrivit nevoilor tale

profiți de concurența din piață

Compararea ofertelor te ajută să înțelegi structura prețului, să alegi un furnizor potrivit nevoilor tale și să profiți de concurența din piață.

FAQ – Întrebări frecvente despre liberalizarea prețului la gaze

Liberalizarea înseamnă că statul nu mai intervine deloc?

Nu. Statul poate interveni temporar prin scheme de plafonare sau compensare, în situații excepționale, pentru protejarea consumatorilor.

Pot schimba furnizorul de gaze oricând?

Da. Consumatorii casnici pot schimba furnizorul gratuit, fără întreruperea alimentării cu gaze.

Liberalizarea afectează siguranța livrării?

Nu. Distribuția și transportul gazelor rămân reglementate, indiferent de furnizorul ales.

De ce există diferențe mari de preț între furnizori?

Pentru că fiecare furnizor își stabilește propria strategie comercială, costuri și marje de profit.

Alege informat

Liberalizarea prețului la gaze a adus mai multă libertate de alegere, dar și mai multă responsabilitate pentru consumatori. Într-o piață liberă, cea mai bună protecție este informarea. Compararea ofertelor și alegerea unui furnizor adaptat nevoilor tale reale pot face diferența între o factură mare și una corectă.

Alege informat și compară ofertele de gaze disponibile pe piață.

