Cum te afectează liberalizarea prețului la gaze și ce poți face. Alege informat

Liberalizarea pieței gazelor naturale a schimbat fundamental modul în care se stabilește prețul plătit de consumatorii din România. Deși termenul este frecvent folosit în spațiul public, pentru mulți români rămâne neclar ce presupune concret această liberalizare, de ce au crescut prețurile și ce opțiuni reale există pentru a plăti mai puțin. În acest articol explicăm ce înseamnă liberalizarea prețului la gaze, cum funcționează piața în prezent și ce pot face consumatorii pentru a alege o ofertă avantajoasă.
O imagine clară asupra pieței ajută consumatorii să aleagă informat și să vadă unde găsesc condițiile cele mai avantajoase.
Liberalizarea prețului la gaze naturale înseamnă eliminarea prețurilor reglementate de stat și trecerea la un sistem în care prețul este stabilit liber de piață, în funcție de cerere și ofertă.
Într-o piață liberalizată:
Scopul principal al liberalizării este crearea unei piețe competitive, aliniate regulilor Uniunii Europene.
În România, procesul de liberalizare a avut loc etapizat:
După liberalizare, fiecare consumator a fost pus în situația de a:
Deși liberalizarea nu înseamnă automat scumpiri, în practică prețurile au crescut din mai multe motive:
1. Creșterea prețurilor pe piețele internaționale
România este conectată la piața europeană de gaze, iar fluctuațiile internaționale influențează direct prețurile interne.
2. Criza energetică europeană
Reducerea livrărilor de gaze, tensiunile geopolitice și cererea crescută au dus la majorări semnificative de preț începând cu 2021.
3. Lipsa informării consumatorilor
Mulți consumatori nu și-au schimbat furnizorul și au rămas pe oferte mai scumpe, fără a compara alternativele disponibile.
Avantaje
Dezavantaje
Liberalizarea favorizează consumatorii informați, dar îi poate dezavantaja pe cei care nu își analizează opțiunile.
Diferențele de preț dintre furnizori pot fi semnificative, chiar și pentru același nivel de consum. Mulți consumatori plătesc mai mult doar pentru că nu și-au actualizat contractul.
Compararea ofertelor te ajută să:
Compararea rapidă a ofertelor de gaze disponibile în România ajută consumatorii să aleagă varianta cea mai avantajoasă pentru consumul lor, fără proceduri complicate.
Nu. Statul poate interveni temporar prin scheme de plafonare sau compensare, în situații excepționale, pentru protejarea consumatorilor.
Da. Consumatorii casnici pot schimba furnizorul gratuit, fără întreruperea alimentării cu gaze.
Nu. Distribuția și transportul gazelor rămân reglementate, indiferent de furnizorul ales.
Pentru că fiecare furnizor își stabilește propria strategie comercială, costuri și marje de profit.
Liberalizarea prețului la gaze a adus mai multă libertate de alegere, dar și mai multă responsabilitate pentru consumatori. Într-o piață liberă, cea mai bună protecție este informarea. Compararea ofertelor și alegerea unui furnizor adaptat nevoilor tale reale pot face diferența între o factură mare și una corectă.
Alege informat și compară ofertele de gaze.
