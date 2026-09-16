Descoperire macabră într-un cimitir din Slatina. Mai mulți saci de rafie în care se aflau oseminte ce par a fi umane au fost găsiți de muncitorii care se ocupă de întreținerea cimitirului. Poliția a fost sesizată, iar cazul a ajuns în atenția anchetatorilor. Primarul municipiului Mario De Mezzo a numit cazul „macabru și cinic” și a dat vina pe administratorul cimitirului .

Oseminte umane, descoperite într-o groapă

Muncitorii care lucrează la întreținerea Cimitirului Strehareț au găsit în jurul orei 12:00 mai mulți saci de rafie într-o groapă de pe terenul cimitirului în timp ce săpau un mormânt nou. Unul dintre muncitori a sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției municipiului Slatina.

Oamenii legii au identificat mai multe oseminte care par a fi umane. Acestea au fost ridicate pentru a se stabili cu exactitate proveniența lor și pentru a fi clarificate toate împrejurările în care au ajuns în acel loc.

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Poliția a deschis un dosar penal

Anchetatorii au deschis un dosar penal și fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte. Polițiștii urmează să stabilească cine a depozitat osemintele în acel loc, de unde provin acestea și în ce împrejurări au ajuns în groapa respectivă.

„La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției municipiului Slatina, care, din primele verificări, au identificat mai multe oseminte ce păreau a fi de proveniență umană.

Osemintele au fost ridicate în vederea stabilirii provenienței acestora și a clarificării tuturor aspectelor de interes pentru cauză.

Polițiștii au întocmit un dosar penal, cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte, urmând a fi stabilite, cu exactitate, situația de fapt și împrejurările în care osemintele au ajuns în locul respectiv”, au transmis reprezentanții Poliției.

Primarul din Slatina: „Sute de oase aruncate în gropi, în saci de rafie”

Primarul Mario De Mezzo susține că osemintele ar fi fost scoase din morminte și depozitate în gropi comune, în saci de rafie, și acuză fostul administrator al cimitirului că ar fi procedat astfel pentru a obține bani. El spune că printre oseminte s-ar putea afla rămășițele unor oameni care aveau dreptul la un loc de odihnă și critică în termeni duri modul în care acestea ar fi fost gestionate. De Mezzo precizează că muncitorii care au făcut descoperirea au anunțat poliția, iar zona a fost sigilată până la finalizarea anchetei.

„Suflete care nu se pot odihni în pace pentru că au fost aruncate păgânește în gropi comune de un fost pușcăriaș care a umilit orașul nostru prea multă vreme…

Asta a rămas după administratorul cimitirului din Slatina. Sute de oase aruncate în gropi, în saci de rafie, doar ca să facă bani. Acolo sunt părinți, copii, bunici care meritau liniște pentru eternitate. Colegii care au descoperit această nenorocire au chemat poliția, locul este sigilat și așteptăm deciziile organelor abilitate. Dar, până la anchetă, rămâne o faptă pentru care limba română e prea săracă să descrie nivelul de inumanitate și cinism”, a scris primarul din Slatina, Mario De Mezzo.

Ancheta poliției urmează să stabilească proveniența osemintelor și modul în care acestea au ajuns în Cimitirul Strehareț