Prima pagină » Social » Caz macabru într-un cimitir din Slatina. Muncitorii au găsit saci cu oseminte umane

Caz macabru într-un cimitir din Slatina. Muncitorii au găsit saci cu oseminte umane

Caz macabru într-un cimitir din Slatina. Muncitorii au găsit saci cu oseminte umane
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Descoperire macabră într-un cimitir din Slatina. Mai mulți saci de rafie în care se aflau oseminte ce par a fi umane au fost găsiți de muncitorii care se ocupă de întreținerea cimitirului. Poliția a fost sesizată, iar cazul a ajuns în atenția anchetatorilor. Primarul municipiului Mario De Mezzo a numit cazul „macabru și cinic” și a dat vina pe administratorul cimitirului .

Oseminte umane, descoperite într-o groapă

Muncitorii care lucrează la întreținerea Cimitirului Strehareț au găsit în jurul orei 12:00 mai mulți saci de rafie într-o groapă de pe terenul cimitirului în timp ce săpau un mormânt nou.  Unul dintre muncitori a sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției municipiului Slatina.

Oamenii legii au identificat mai multe oseminte care par a fi umane. Acestea au fost ridicate pentru a se stabili cu exactitate proveniența lor și pentru a fi clarificate toate împrejurările în care au ajuns în acel loc.

Sondaj Gândul

Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Poliția a deschis un dosar penal

Anchetatorii au deschis un dosar penal și fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte. Polițiștii urmează să stabilească cine a depozitat osemintele în acel loc, de unde provin acestea și în ce împrejurări au ajuns în groapa respectivă.

„La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției municipiului Slatina, care, din primele verificări, au identificat mai multe oseminte ce păreau a fi de proveniență umană.

Osemintele au fost ridicate în vederea stabilirii provenienței acestora și a clarificării tuturor aspectelor de interes pentru cauză.

Polițiștii au întocmit un dosar penal, cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte, urmând a fi stabilite, cu exactitate, situația de fapt și împrejurările în care osemintele au ajuns în locul respectiv”, au transmis reprezentanții Poliției.

Primarul din Slatina: „Sute de oase aruncate în gropi, în saci de rafie”

Primarul Mario De Mezzo susține că osemintele ar fi fost scoase din morminte și depozitate în gropi comune, în saci de rafie, și acuză fostul administrator al cimitirului că ar fi procedat astfel pentru a obține bani. El spune că printre oseminte s-ar putea afla rămășițele unor oameni care aveau dreptul la un loc de odihnă și critică în termeni duri modul în care acestea ar fi fost gestionate. De Mezzo precizează că muncitorii care au făcut descoperirea au anunțat poliția, iar zona a fost sigilată până la finalizarea anchetei.

„Suflete care nu se pot odihni în pace pentru că au fost aruncate păgânește în gropi comune de un fost pușcăriaș care a umilit orașul nostru prea multă vreme…

Asta a rămas după administratorul cimitirului din Slatina. Sute de oase aruncate în gropi, în saci de rafie, doar ca să facă bani. Acolo sunt părinți, copii, bunici care meritau liniște pentru eternitate. Colegii care au descoperit această nenorocire au chemat poliția, locul este sigilat și așteptăm deciziile organelor abilitate. Dar, până la anchetă, rămâne o faptă pentru care limba română e prea săracă să descrie nivelul de inumanitate și cinism”, a scris primarul din Slatina, Mario De Mezzo.

Ancheta poliției urmează să stabilească proveniența osemintelor și modul în care acestea au ajuns în Cimitirul Strehareț

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Scandal la Spitalul Județean Suceava. Directoarea interimară denunță un atac politic în care a fost acuzată că nu are studii și își publică diploma. De la ce a pornit conflictul
18:48
Scandal la Spitalul Județean Suceava. Directoarea interimară denunță un atac politic în care a fost acuzată că nu are studii și își publică diploma. De la ce a pornit conflictul
FLASH NEWS Medic stomatolog, în vârstă de 61 de ani, găsit împușcat în propria locuință din Timișoara. Ipoteza polițiștilor referitor la moartea acestuia
18:46
Medic stomatolog, în vârstă de 61 de ani, găsit împușcat în propria locuință din Timișoara. Ipoteza polițiștilor referitor la moartea acestuia
VIDEO Instigator din Piața Victoriei, din anturajul grupului Pamfile, depistat de polițiști cu un pistol asupra sa
17:58
Instigator din Piața Victoriei, din anturajul grupului Pamfile, depistat de polițiști cu un pistol asupra sa
JUSTIȚIE Procurorii din CSM decid vineri dacă sesizează Inspecția Judiciară privind felul de introducere la ICCJ a unei acțiuni de strămutare a unui dosar. În acel dosar se dorea sesizarea CJUE iar cererea ar fi fost introdusă de procurorul general
15:32
Procurorii din CSM decid vineri dacă sesizează Inspecția Judiciară privind felul de introducere la ICCJ a unei acțiuni de strămutare a unui dosar. În acel dosar se dorea sesizarea CJUE iar cererea ar fi fost introdusă de procurorul general
NEWS ALERT Prima ieșire publică a fostului secretar general al Guvernului Bolojan Cristina Trăilă după punerea sub acuzare și audiere: „Procurorii s-au grăbit atunci când au apreciat că există motive pentru a mă considera suspectă”
14:54
Prima ieșire publică a fostului secretar general al Guvernului Bolojan Cristina Trăilă după punerea sub acuzare și audiere: „Procurorii s-au grăbit atunci când au apreciat că există motive pentru a mă considera suspectă”
EDUCAȚIE Testele PISA arată recorduri negative în toate țările dezvoltate. Analiza The Financial Times: De ce scad performanțele școlare ale adolescenților
12:36
Testele PISA arată recorduri negative în toate țările dezvoltate. Analiza The Financial Times: De ce scad performanțele școlare ale adolescenților
Mediafax
Cum blochează Bruxellesul alianța PSD-AUR: „Nu le dă voie grupul politic de aici”
Digi24
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
Cancan.ro
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Adevarul
Miliarde pentru Rheinmetall, zero trupe germane în România. Analist: „N-am descoperit harta pe care ne aflăm”
Mediafax
România, lecție de curățenie pentru străini: „Nu găsești un muc de țigară”
Click
Ce mănâncă Gina Pistol într-o zi? „Vreau să îmbătrânesc frumos și sănătos”. Cât a ajuns să cântărească soția lui Smiley?
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Mădălina Apostol a rămas fără casa din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau
Ce se întâmplă doctore
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit teleportarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Acum 4.000 de ani, oamenii au târât pietre uriașe pe distanțe de zeci de kilometri pentru a crea un monument
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
RĂZBOI Ucraina continuă să lovească infrastructura energetică a Rusiei. Două rafinării de pe Volga, scoase din producție
19:05
Ucraina continuă să lovească infrastructura energetică a Rusiei. Două rafinării de pe Volga, scoase din producție
BILANȚ Jandarmii sunt pe urmele instigatorilor la violenţele de la protestul oierilor. Au dat amenzi, au făcut dosare penale şi au reţinut 50 de persoane
18:48
Jandarmii sunt pe urmele instigatorilor la violenţele de la protestul oierilor. Au dat amenzi, au făcut dosare penale şi au reţinut 50 de persoane
FLASH NEWS Planul lui Trump de a oferi câte 5.000 de dolari americanilor este în „faza de analiză”. Scott Bessent: „Lucrăm la acest lucru de ceva timp”
18:47
Planul lui Trump de a oferi câte 5.000 de dolari americanilor este în „faza de analiză”. Scott Bessent: „Lucrăm la acest lucru de ceva timp”
INEDIT Descoperire în premieră: Denisovienii au trăit într-o peșteră din China de azi, timp de 100.000 de ani. Ce au arătat studiile
18:43
Descoperire în premieră: Denisovienii au trăit într-o peșteră din China de azi, timp de 100.000 de ani. Ce au arătat studiile
ALEGERI Putin s-a adresat poporului rus înaintea alegerilor din Duma de Stat. Ce le-a transmis liderul de la Kremlin inclusiv alegătorilor din Donbas și „Novorossia“ care participă în premieră la acest scrutin
18:41
Putin s-a adresat poporului rus înaintea alegerilor din Duma de Stat. Ce le-a transmis liderul de la Kremlin inclusiv alegătorilor din Donbas și „Novorossia“ care participă în premieră la acest scrutin
ANALIZĂ Alianța PSD-AUR, interzisă de la Bruxelles. Analiza Mediafax: De ce social- democrații de la București nu fac un tandem cu suveraniștii
18:24
Alianța PSD-AUR, interzisă de la Bruxelles. Analiza Mediafax: De ce social- democrații de la București nu fac un tandem cu suveraniștii

Cele mai noi

Trimite acest link pe