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Putin s-a adresat poporului rus înaintea alegerilor din Duma de Stat. Ce le-a transmis liderul de la Kremlin inclusiv alegătorilor din Donbas și „Novorossia“ care participă în premieră la acest scrutin

Melania Agiu
Putin s-a adresat poporului rus înaintea alegerilor din Duma de Stat. Ce le-a transmis liderul de la Kremlin inclusiv alegătorilor din Donbas și „Novorossia“ care participă în premieră la acest scrutin
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Vladimir Putin a susținut, miercuri, un discurs tradițional adresat cetățenilor ruși cu ocazia alegerilor generale parlamentare care urmează să înceapă în Rusia pe 18 septembrie. Liderul de la Kremlin a îndemnat cetățenii ruși să participe „obligatoriu“ la alegeri și a precizat că locuitorii din Donbas și Novorossia (regiuni din Ucraina n.r.) vor alege deputați în Duma de Stat pentru prima dată de la „reunificarea lor cu Rusia“.

„Votul fiecărui alegător are importanță, deoarece de acesta depinde ce forțe politice vor reprezenta interesele oamenilor la toate nivelurile“, a declarat Putin. „Participarea la alegeri este un act responsabil și o contribuție la consolidarea Rusiei.“

Putin este convins că victoria la alegeri va fi obținută de „cei mai competenți candidați, adevărați patrioti ai Rusiei, care sunt gata să protejeze țara de orice amenințare“.

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Redăm declarațiile președintelui rus:

„Alegerile pentru deputații Dumei de Stat, precum și pentru adunările legislative și șefii mai multor regiuni și autorități municipale se vor desfășura în strictă conformitate cu legea și în termenul stabilit.

O astfel de campanie de amploare se desfășoară în contextul unei operațiuni militare speciale. Locuitorii din Donbas și Novorossia vor alege deputați în Duma de Stat pentru prima dată de la reunificarea lor cu Rusia.

Sunt încrezător că soldații și ofițerii noștri, care îndeplinesc în prezent misiuni de luptă dificile, vor participa activ și ei la vot. Curajul și loialitatea lor față de Patrie sunt un exemplu pentru întreaga țară.

Știm pentru ce luptă Rusia și care este datoria fiecărui cetățean. Victoria este făurită de eroii noștri pe câmpul de luptă. Este adusă mai aproape de toți cei care lucrează cu onestitate pentru Patrie și își înțeleg responsabilitatea pentru viitorul acesteia. Iar participarea la votul viitor, care va avea loc în cadrul Anului Unității Popoarelor Rusiei, este, de asemenea, o responsabilitate, o contribuție la consolidarea țării.

Alegerea și voința dumneavoastră vor demonstra încă o dată că luptătorii noștri au milioane de oameni în spate, că suntem un popor unit, unit de valori comune, memorie istorică și dragoste pentru patrie și că nimeni nu va reuși să ne dezbine și să ne intimideze, sau să ne submineze statalitatea și sistemul socio-politic.

Vocea fiecărui alegător contează. Alegerile dumneavoastră personale determină în mod direct cine și ce forțe politice vor reprezenta interesele poporului în parlamentul federal, în regiuni și la nivel local.

Sunt încrezător că, cu sprijinul și încrederea dumneavoastră, victoria va fi obținută de cei mai vrednici și competenți candidați, adevărați patrioți ruși, cei care nu ne vor dezamăgi, cei care și-au demonstrat devotamentul față de Patrie, disponibilitatea de a servi poporul nostru și de a apăra țara de orice amenințări.

Dragi prieteni!

Votarea va avea loc pe parcursul a trei zile: 18, 19 și 20 septembrie. Vă rog să vă exercitați dreptul constituțional și să luați o decizie atentă și responsabilă, astfel încât rezultatele alegerilor să confirme maturitatea și rezistența societății ruse. Acesta va fi răspunsul nostru comun față de cei care vor să slăbească Rusia, să-i frâneze dezvoltarea și să ne priveze de suveranitatea noastră și de dreptul de a ne determina propriul destin.

Participarea la alegeri este contribuția noastră comună la victoria Rusiei!“, a concluzionat Putin.

Alegerile pentru Duma de Stat vor avea loc în perioada 18-20 septembrie. Zece partide sunt pe buletinul de vot federal.

Mai exact, în urma retragerii listei federale a partidului Iabloko, zece partide rămân pe buletinul de vot: Rusia Unită, Partidul Liberal Democrat din Rusia, Partidul Democrației Directe, Verzii, Rusia Dreaptă, Rodina, Partidul Comunist al Federației Ruse, Partidul Pensionarilor, Comuniștii din Rusia și Poporul Nou.

Comisia Electorală Centrală din Rusia a înregistrat inițial 11 asociații pentru alegeri, dar Curtea Supremă, în urma unui proces intentat de partidul Rodina, a eliminat lista federală a partidului Iabloko din vot.

Rușii vor alege 450 de deputați: 225 de pe listele de partid și alți 225 de pe circumscripții.

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