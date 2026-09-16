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Medic stomatolog, în vârstă de 61 de ani, găsit împușcat în propria locuință din Timișoara. Ipoteza polițiștilor referitor la moartea acestuia

Ruxandra Radulescu
Medic stomatolog, în vârstă de 61 de ani, găsit împușcat în propria locuință din Timișoara. Ipoteza polițiștilor referitor la moartea acestuia
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Un medic stomatolog, de origine arabă, a fost găsit de autorități împușcat în cap, în propria locuință, miercuri, 16 septembrie, la Timișoara. Polițiștii l-au căutat în baza de date și au constatat că deținea o armă.

Medicul stomatolog de origine arabă, Gorban Hamid, a fost găsit împușcat în cap în locuința sa din zona Mehala, în vecinătatea clinicii dentare pe care o conducea de mulți ani.

Familia și apropiații au încercat să-l contacteze, însă nu au primit niciun răspuns. În schimb, i-au auzit telefonul sunând din interiorul locuinței și au alertat autoritățile.

La fața locului, s-au deplasat, de urgență, Jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Timiș.

Bărbatul avea permis de port armă

După ce au reușit să pătrundă în locuința bărbatului, au urmat imagini de coșmar. Bărbatul a fost găsit împușcat în cap. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase l-au căutat în baza de date și l-au identificat. Victima avea atât permis, cât și arma în sine.

Bărbatul a folosit carabina pentru a-și curma zilele. Acesta a legat trăgaciul cu o sfoară de un picior, s-a fixat drept țintă și a declanșat focul de armă mortal.

Ce l-ar fi determinat pe medic să recurgă la gestul extrem

Medicul ar fi divorțat de ceva vreme și ar fi avut și probleme cu banii, menționează Opinia Timișoarei.

Autoritățile atrag atenția că persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale sunt încurajate să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și anchetează circumstanțele evenimentului.

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