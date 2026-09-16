Procurorii din CSM decid vineri dacă sesizează Inspecția Judiciară privind felul de introducere la ICCJ a unei acțiuni de strămutare a unui dosar. În acel dosar se dorea sesizarea CJUE iar cererea ar fi fost introdusă de procurorul general

Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dezbătut, miercuri, posibilitatea sesizării Inspecției Judiciare, în legătură cu felul în care s-a introdus la instanța supremă o cerere de strămutare a unui dosar de la Curtea de Apel Craiova, în care magistratul respectivului caz ar fi urmat să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

După dezbateri discuțiile s-au amânat pentru vineri, un amănunt esențial fiind acela că la ședință a fost prezent prin videoconferință și Cătălin Predoiu, în calitate de ministru al Justiției în cadrul guvernului demis, care a votat cu Nu, sesizarea IJ.

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Prezența lui Predoiu

Procurorul Claudiu Sandu a cerut să fie analizată calitatea de ministru interimar al MJ a lui Cătălin Predoiu. El a mai arătat că ședința secției pentru procurori are la bază mai multe sesizări venite de la procurorii din țară legat de situația strămutării dosarului de la CA Craiova.

Predoiu a explicat că a verificat anterior dacă există un text legal care să îi interzică prezența în plenul sau la ședințele Secțiilor din CSM. Au fost examinate la nivelul Comisiei Europene

„Vă rog să reflectați la coerența sistemului, unitatea de acțiune, la starea de legalitate și nevoia de a avea o conducere a ministerului public care să nu fie amputată încă de la bun început”, a spus Predoiu în susținerea cauzei dezbătute.

Mesajul procurorului general în fața CSM

La ședința de miercuri a fost prezent și procurorul general al României, Cristina Chiriac, care a arătat despre magistrații care au sesizat situația că „deciziile procurorului general au fost luate cu îndeplinirea tuturor condițiilor de legalitate și fără afectarea independenței procurorilor din subordine.

Ea a mai arătat în fața secției pentru procurori că „apărarea independenței procurorilor e un principiu ce stă la baza PICCJ și după care eu mă ghidez ca procuror general, și vă asigura că independența vă este și vă va fi respectată cât eu voi fi procuror general”.

Procurorul Daniel Horodniceanu a arătat că din punctul său de vedere ar mai trebui solicitate acte de la Parchetul Curții de Apel Craiova astfel încât să se stabilească cu claritate despre ce dosar penal este vorba.

Scor egal, reluare votare

După deliberări secția pentru procurori a stabilit înscrierea punctului pe ordinea de zi a unei ședințe ulterioare, respectiv, vineri.

Totodată plenul secției pentru procurori a hotărât că Ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, poate participa la ședința Secției pentru procurori în calitate de membru de drept.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere paritatea voturilor exprimate în ceea ce privește sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări cu privire la încălcarea independenței procurorilor, referitor la formularea unei cereri de strămutare aflate pe rolul Curții de Apel Craiova, și prin raportare la dispoziţiile art. 62 alin. 3 raportat la art. 17 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 122 din 06.07.2023, a hotărât înscrierea punctului pe ordinea de zi a unei ședințe ulterioare. (3 voturi da, 3 voturi nu, 1 vot nul)”, fost decizia procurorilor din CSM privind sesizarea Inspecției judiciare.

Context

Instanța supremă a decis strămutarea unei plângeri penale aflată pe rolul Curții de Apel Craiova la o altă instanță egală în grad. În cadrul judecării respectivei plângeri judecătoarea de caz ar fi pregătit terenul pentru sesizarea CJUE cu două întrebări.

Cererea de strămutare introdusă la instanța supremă a fost introdusă de procurorul general al României, Cristina Chiriac, în urma refuzului procurorului ierarhic inferior de a introduce această acțiune.

Urmare soluționării cauzei cu pricina de către instanța supremă judecarea respectivei plângeri, în care magistratul Curții de Apel Craiova dorea sesizarea CJUE cu două întrebări, a fost strămutată la un alt magistrat de la o altă instanță egală în grad.

După primirea dosarului de către Curtea de Apel București și repartizarea aleatorie unui complet de judecată, respectivul complet va analiza toate actele efectuate de magistratul de la Curtea de Apel Craiova precum și dacă se impune anularea unora dintre acestea sau în integralitatea lor.

Cererea parchetului instanței supreme privind strămutarea dosarului de la Craiova a fost înregistrată de ICCJ luni, 14 septembrie, și a fost soluționată a doua zi, în 15 septembrie.