Sărbătoare mare pentru creștini ortodocși. Acoperământul Maicii Domului, tradiții și obiceiuri pe care creștinii le respectă astăzi

Miercuri, 1 octombrie 2025, creștinii ortodocși sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului. Sărbătoarea este marcată în calendar cu cruce roșie. Astăzi se pot rosti rugăciuni către Maica Domnului și se crede că unele rugi rostite, de Acoperământul Maicii Domnului, pot fi chiar făcătoare de minuni.

Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși

Acoperământul Maicii Domnului este sărbătoarea care amintește de arătarea Maicii Domnului în biserica din Vlaherne, un cartier din Constantinopol. La data de 1 octombrie 911, se făceau priveghe la acest lăcaș de cult pentru a salva cetatea Constantinopolului, care era asediată de otomani.

Dimineața la ora 4:00, Maica Domnului s-a arătat în fața poporului, stând în văzduh și rugându-se cu lacrimi fierbinți, iar toți cei prezenți au auzit ruga Sa:

„Împărate ceresc, primește pe tot omul ce Te slăvește pe Tine și cheamă în tot locul preasfânt numele Tău. Și acolo unde se face pomenirea numelui meu, pe acel loc îl sfințește și proslăvește pe cei ce Te proslăvesc pe Tine și rugăciunile celor care, cu dragoste, mă cinstesc pe mine, Maica Ta; și făgăduințele lor le primește, și din toate nevoile și răutățile îi izbăvește”.

Acoperământul sfânt era ținut în mâini, deasupra capetelor credincioșilor, iar în jurul Maicii Domnului se aflau apostolii, sfinții și mucenicii. Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos a zis către ucenicul său iubit, Epifanie: „O vezi, frate, pe Împărăteasa și Doamna tuturor cum se roagă pentru întreaga lume?”, iar Epifanie a zis: „O văd, Părinte, și mă minunez!”.

Pe data de 1 octombrie sunt celebrate și persoanele vârstnice.

Ce tradiții și obiceiuri sunt respectate astăzi de creștinii ortodocși

În popor această sărbătoare este cunoscută și sub denumirea de Pocroavele. Astăzi se pregătesc ogoarele pentru anotimpul rece, se crede că este prima zi în care pământul este acoperit de brumă. În anumite zone ale țării, azi, vitele sunt stropite cu apă sfințită, crezându-se că astfel vor fi ferite de boli. Pentru ca postul să aibă o mare putere, până la prânz nu se mănâncă nimic, iar în a doua parte a zilei se mănâncă covrigi și se bea ceai. Fetele care nu aveau o podoabă capilară bogată se rugau în ziua Acoperământului Maicii Domnului să aibă un păr mai des și mai bogat. În această zi nu se taie părul. Se spune că, dacă este tăiat părul astăzi, atunci el rămâne într-o legătură cu corpul.