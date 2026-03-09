Sărbătoarea celor 40 de Mucenici. Ce tradiții și obiceiuri trebuie să respecți pe 9 Martie. Munca interzisă, iar bărbații beau 44 de pahare cu vin

Pe 9 martie, credincioșii ortodocși comemorează Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ei au fost un grup de soldați creștini care și-au pierdut viața pentru credința lor în primele secole ale creștinismului. Pe lângă semnificația religioasă, această zi este bogată în tradiții și obiceiuri.

Tradiții și obiceiuri de mucenici

Potrivit tradiției, cei 40 de soldați creștini făceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata, poziționată la Sevastia, în Armenia. Pentru că au refuzat să se închine la zeii păgâni, ei au fost supuși unor torturi extreme: dezbrăcați și aruncați într-un lac înghețat. Deși unul dintrei ei a cedat, un păgân impresionat de curajul lor i-a înlocuit, astfel încât numărul martirilor a rămas 40. În final, toți au murit și au devenit un simbol al credinței neclintite, relatează Adevărul.

Ziua de 9 martie nu este doar una religioasă, ci un moment care marchează debutul anului agrar tradițional, simbolizează trecerea de la iarnă la primăvară. Mucenicii sau sfințișorii – cel mai cunoscut obicei – sunt colăcei pregătiți în formă de opt, simbol al infinitului și al legăturii dintre viața pământească și cea veșnică. Ei se pot fierbe în apă îndulcită cu miere și nucă sau copți în cuptor. După sfințire în biserică, sunt oferiți copiilor și persoanelor nevoiașe.

Pe lângă pregătirea mucenicilor, ziua de 9 martie este încărcată de tradiții și obiceiuri populare, legate atât de agricultură, cât și de protecția casei și a gospodăriilor. Conform etnologului Simion Florea Marian, româncele semănau ceapă, usturoi și varză în ziua Mucenicilor, crezând că semințele semănate în această zi nu vor fi mâncate de insecte dăunătoare.

În anumite zone din Bucovina, se considera că apa de ploaie sau cea rezultată din topirea zăpezii adunată în această zi este bună pentru tratarea durerilor de cap sau de ochi. În Munții Apuseni, gospodarii obișnuiau să ungă animalele cu mujdei, crezând că astfel le protejează de mușcătura șerpilor sau nevăstuicilor, iar cenușa adunată era folosită pentru a îndepărta omizile de pe straturile semănate cu zarzavaturi.

Un alt obicei prezent mai ales în mediul rural era consumul a 44 de pahare cu vin, simbolizând sângele celor 40 de soldați uciși în Sevastia. Diferența dintre cei 40 de mucenici și cele 44 de pahare era legată de numărul de zile dintre 9 martie și 23 aprilie, ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

