Prima pagină » Social » Sărbătoarea celor 40 de Mucenici. Ce tradiții și obiceiuri trebuie să respecți pe 9 Martie. Munca interzisă, iar bărbații beau 44 de pahare cu vin

Sărbătoarea celor 40 de Mucenici. Ce tradiții și obiceiuri trebuie să respecți pe 9 Martie. Munca interzisă, iar bărbații beau 44 de pahare cu vin

09 mart. 2026, 08:37, Social
Sărbătoarea celor 40 de Mucenici. Ce tradiții și obiceiuri trebuie să respecți pe 9 Martie. Munca interzisă, iar bărbații beau 44 de pahare cu vin

Pe 9 martie, credincioșii ortodocși comemorează Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ei au fost un grup de soldați creștini care și-au pierdut viața pentru credința lor în primele secole ale creștinismului. Pe lângă semnificația religioasă, această zi este bogată în tradiții și obiceiuri.

Tradiții și obiceiuri de mucenici

Potrivit tradiției, cei 40 de soldați creștini făceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata, poziționată la Sevastia, în Armenia. Pentru că au refuzat să se închine la zeii păgâni, ei au fost supuși unor torturi extreme: dezbrăcați și aruncați într-un lac înghețat. Deși unul dintrei ei a cedat, un păgân impresionat de curajul lor i-a înlocuit, astfel încât numărul martirilor a rămas 40. În final, toți au murit și au devenit un simbol al credinței neclintite, relatează Adevărul.

Ziua de 9 martie nu este doar una religioasă, ci un moment care marchează debutul anului agrar tradițional, simbolizează trecerea de la iarnă la primăvară. Mucenicii sau sfințișorii – cel mai cunoscut obicei – sunt colăcei pregătiți în formă de opt, simbol al infinitului și al legăturii dintre viața pământească și cea veșnică. Ei se pot fierbe în apă îndulcită cu miere și nucă sau copți în cuptor. După sfințire în biserică, sunt oferiți copiilor și persoanelor nevoiașe.

Tradiții și obiceiuri de mucenici

Pe lângă pregătirea mucenicilor, ziua de 9 martie este încărcată de tradiții și obiceiuri populare, legate atât de agricultură, cât și de protecția casei și a gospodăriilor. Conform etnologului Simion Florea Marian, româncele semănau ceapă, usturoi și varză în ziua Mucenicilor, crezând că semințele semănate în această zi nu vor fi mâncate de insecte dăunătoare.

În anumite zone din Bucovina, se considera că apa de ploaie sau cea rezultată din topirea zăpezii adunată în această zi este bună pentru tratarea durerilor de cap sau de ochi. În Munții Apuseni, gospodarii obișnuiau să ungă animalele cu mujdei, crezând că astfel le protejează de mușcătura șerpilor sau nevăstuicilor, iar cenușa adunată era folosită pentru a îndepărta omizile de pe straturile semănate cu zarzavaturi.

Un alt obicei prezent mai ales în mediul rural era consumul a 44 de pahare cu vin, simbolizând sângele celor 40 de soldați uciși în Sevastia. Diferența dintre cei 40 de mucenici și cele 44 de pahare era legată de numărul de zile dintre 9 martie și 23 aprilie, ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

DESTINAȚII Care este cel mai bun loc pe care îl poți vizita în Europa în luna aprilie. De ce merită să ajungi aici în această primăvară
10:41
Care este cel mai bun loc pe care îl poți vizita în Europa în luna aprilie. De ce merită să ajungi aici în această primăvară
Gândul de Vreme Unde s-a instalat deja primăvara și care sunt zonele cu lapoviță și ninsoare. ANM, noi informații pentru Gândul
10:28
Unde s-a instalat deja primăvara și care sunt zonele cu lapoviță și ninsoare. ANM, noi informații pentru Gândul
TRADIȚIE Cu cât au ajuns să se vândă mucenicii moldovenești la o cofetărie din Capitală. Cât plătești pentru o cutie cu 3 bucăți
14:15
Cu cât au ajuns să se vândă mucenicii moldovenești la o cofetărie din Capitală. Cât plătești pentru o cutie cu 3 bucăți
ECONOMIE Digi RCS-RDS a făcut anunțul. Cât costă abonamentul la internet acum, în 2026
11:07
Digi RCS-RDS a făcut anunțul. Cât costă abonamentul la internet acum, în 2026
UTILE Ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău
10:30
Ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Digi24
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei litrul
Click
„Toate obiectele sunt mai valoroase de două ori decât apartamentul în sine”. Cât costă locuința-muzeu scoasă la vânzare într-un oraș din România
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
I-ar sta mai bine într-un muzeu: Automobil rar, surprins pe Valea Oltului, cu remorcă
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Test de cultură generală. Apa de ploaie este bună de băut?

Cele mai noi

Trimite acest link pe