Unde s-a instalat deja primăvara și care sunt zonele cu lapoviță și ninsoare. ANM, noi informații pentru Gândul

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică, valabilă până în data de 10 martie, la ora 22.00.

Potrivit ANM, Vântul va avea intensificări temporare în sud-vestul țării, precum și în zona Carpaților Meridionali, iar marți (10 martie) local și în Moldova. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 60…80 km/h.

Există și un cod galben, valabil pentru județul Caraș-Severin, în aceeași perioadă, pentru intensificări ale vântului.

„Vremea capătă un aspect favorabil”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii la începutul acestei săptămâni.

„Vremea capătă un aspect favorabil. Putem vorbi de o primăvară din ce în ce mai pronunțată, atât la nivelul țării, cât și la nivelul Capitalei.

Vorbim de temperaturi cuprinse între 14 și 16 grade în majoritea regiunilor. Trendul se menține și va fi o încălzire a vremii, iar către finalul intervalului putem mai avea parte și de câteva fenomene mai severe în zona montană.

Vorbim aici de lapoviță și ninsori la peste 2.000 m.

În Capitală vremea se va menține caldă, frumoasă, cu temperaturi care ajung până la 14 grade. Diminețile și nopțile vor fi, însă, mai răcoroase”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

