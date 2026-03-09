Unde s-a instalat deja primăvara și care sunt zonele cu lapoviță și ninsoare. ANM, noi informații pentru Gândul

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică, valabilă până în data de 10 martie, la ora 22.00.
Potrivit ANM, Vântul va avea intensificări temporare în sud-vestul țării, precum și în zona Carpaților Meridionali, iar marți (10 martie) local și în Moldova. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 60…80 km/h.
Există și un cod galben, valabil pentru județul Caraș-Severin, în aceeași perioadă, pentru intensificări ale vântului.
În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii la începutul acestei săptămâni.
„Vremea capătă un aspect favorabil. Putem vorbi de o primăvară din ce în ce mai pronunțată, atât la nivelul țării, cât și la nivelul Capitalei.
În Capitală vremea se va menține caldă, frumoasă, cu temperaturi care ajung până la 14 grade. Diminețile și nopțile vor fi, însă, mai răcoroase”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
RECOMANDAREA AUTORULUI: