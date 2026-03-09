Ce pensie primește un pensionar român care a lucrat 28 de ani cu carte de muncă: „Este corect?”

Situația pensiilor mici stârnește nemulțumiri în rândul multor vârstnici din România. Un exemplu recent este cel al unui senior care a lucrat 28 de ani cu carte de muncă și acum primește lunar o sumă ridicolă. „Este corect?”, întreabă, cu amărăciune, bărbatul.

Cazul lui nu este unul izolat, din păcate. De-a lungul timpului, numeroși pensionari au reclamat diferențe foarte mici între pensiile lor și nivelul minim stabilit de autorități, deși ei au lucrat cu mult peste stagiul minim cerut pentru pensionare.

Ce pensie primește un român după 28 de ani de muncă

În prezent, pensia minimă garantată de stat este de 1.281 de lei și se acordă persoanelor care au atins vârsta de pensionare și au realizat cel puțin 15 ani de vechime în câmpul muncii. Dacă, în urma calculului pe baza contribuțiilor, rezultă o sumă mai mică, statul completează până la acest nivel.

Cazul de mai sus a fost prezentat de Newsweek, care scrie că pensia calculată pe baza contribuțiilor după 28 de ani de muncă și contribuții a fost de 1.300 de lei, cu doar 19 lei peste pensia minimă garantată.

În mod firesc, situația îl nemulțumește pe bărbatul în cauză, mai ales că el a cotizat cu 13 ani mai mult decât perioada minimă necesară pentru acordarea pensiei. „Asta, deși am contribuit 28 de ani. Puteam să contribui doar 15 ani și primeam tot atâta, adică pensia minimă de la stat. E corect?”, a spus pensionarul.

Mulți dintre cei care au comentat cazul au arătat câtă inechitate este în România, în prezent. „Mai bine stai și tai frunza la câini după 15 ani de lucru, dacă tot iei pensie ca și cel cu 28 de ani cotizați”, a replicat cineva.

Un alt pensionar a încercat să ofere o explicație pentru pensia de numai 1.300 lei: „Dumneavoastră ați avut salariu minim pe economie pe cartea de muncă si, probabil, ceva primit în mână neimpozitat. De aceea pensia e mică. Sunt mulți pensionari în aceiași situație. Sunt mulți patroni care nu plătesc contribuțiile la stat, inclusiv la pensii și bieții oameni se trezesc că au o pensie de nimic. E o bătaie de joc calculul pensiei, pentru că se plătea la negru în anii ‘90. Abia prin 2010 au început controalele”.

Cum se calculează pensia?

Iată cum se fac calculele la Casa Națională de Pensii:

Pensia = Număr total puncte × Valoarea punctului de referință (VPR) care este 81 lei.

„Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar realizat la câștigul salarial mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv”, se arată la lege.

Punctajul anual este suma punctajelor pe cele 12 luni împărțit la 12. Punctajul total contributiv este suma punctajelor din anii munciți.

La punctajul contributiv se adună punctele de stabilitate:

0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

1 punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani.

