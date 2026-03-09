Care este cel mai bun loc pe care îl poți vizita în Europa în luna aprilie. De ce merită să ajungi aici în această primăvară

Pentru cine plănuiește o escapadă de primăvară, însă nu este hotărât unde să meargă, Belgia poate fi o alegere excelentă. Un oraș din țară a fost desemnat cel mai bun loc de vizitat din Europa în luna aprilie.

Orașul istoric oferă o arhitectură uimitoare, muzee celebre și o mulțime de cafenele și restaurante confortabile, relatează Express.co.uk.

Anvers, din Belgia , a fost desemnat cel mai bun loc de vizitat în aprilie de către Get Your Guide. Supranumit „capitala modei edgy” din Belgia, orașul este considerat unul dintre cele mai trecute cu vederea locuri pentru o vacanță în lunile de primăvară. Beneficiază de faptul că este plat și ușor de parcurs pe jos, ceea ce înseamnă că vizitatorii nu trebuie să se bazeze pe transportul public pentru a se deplasa.

Care este cel mai bun loc pe care îl poți vizita în Europa în luna aprilie

Get Your Guide recomandă o serie de lucruri de făcut în Anvers, inclusiv Muzeul Regal de Arte Frumoase din Anvers, explorarea Cartierului Diamantelor și o vizită la Henry’s Bar pentru cocktailuri. Deși este al doilea oraș ca mărime din Belgia, Anvers are o atmosferă autentică și mai puțin turistică decât alte părți ale țării.

Oferă o experiență mai accesibilă pietonal în comparație cu Bruxelles-ul, oferind în același timp o mulțime de atracții turistice. Orașul are un amestec de arhitectură, de la clădiri medievale și renascentiste până la clădiri moderne.

Există o serie de cafenele confortabile și pub-uri vibrante, care vând bere locală, răspândite prin tot orașul. Chocolate Nation este, de asemenea, un loc de ciocolată renumit în întreaga lume.

