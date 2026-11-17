Poliţiştii din Olt au deschis o anchetă, după ce un clip publicat pe social-media, în care o elevă minoră este agresată de un alt coleg, a generat un val de revoltă. Incidentul a avut loc la un liceu din Drăgănești-Olt, la data de 22 octombrie, anul acesta.

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Autoritățile s-au sesizat din oficiu la data de 17 noiembrie, după ce filmarea a fost publicată pe rețelele de socializare. Imaginile surprind momentul în care adolescenta ajunge în curtea școlii și este lovită cu piciorul în zona capului de către un alt elev, în timp copiii stau în jur și râd.

Fata încearcă să fugă de elevul agresor, însă acesta o prinde din urmă și o lovește din nou, iar adolescenta cade la pământ și se lovește cu capul de o bordură din ciment.

Anunțul Poliției Olt

Potrivit polițiștilor, ar fi vorba de „o agresiune reciprocă”.

”La data de 17 noiembrie 2026, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Drăgăneşti-Olt s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că doi minori s-ar fi agresat fizic reciproc în incinta unui liceu din localitate. Din primele verificări, poliţiştii au identificat cei doi minori implicaţi în eveniment şi au stabilit faptul că incidentul s-ar fi produs în data de 22 octombrie 2026” , au anunţat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt. Imaginile cu bătaia celor doi elevi au apărut în spaţiul public, pe o reţea de socializare, dar nu mai sunt disponibile în acest moment”, spun polițiștii.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi continuă cercetările în acest caz.