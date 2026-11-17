Robert Pattinson a fost ales să îl joace pe următorul James Bond în cel de-al 26-lea film din franciză. Însă, vor trece cel puțin doi ani până când producția va ajunge pe marele ecran, cel mai probabil, după lansarea filmului „The Batman: Part II”, în care același actor îl interpretează pe recunoscutul justițiar al nopții.

Actorul britanic în vârstă de 40 de ani a devenit faimos pentru prestația sa în filmul „Harry Potter și Pocalul de Foc” în 2005, în saga filmelor „Twilight” și în „The Batman” din 2022.

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Producția la cel de-al doilea film „Batman” este problematică

Până când va fi văzut în costumul agentului 007, Robert Pattinson trebuie să-și încheie munca la filmările cu „The Batman Part II”, un film și așa amânat de trei ori.

Filmul în care Robert Pattinson va purta din nou mantia „Omului Liliac” era programat inițial pentru 3 octombrie 2025. Din cauza grevelor de la Hollywood din 2023, lansarea filmului a fost amânată pentru 2 octombrie 2026.

Pentru că producătorii au spus că au mai multă nevoie de timp pentru a scrie un scenariu de calitate, filmul a fst amânat pentru 1 octombrie 2027. Și în cele din urmă, a fost amânat pentru 18 februarie 2028, producătorii declarând că au mai multă nevoie de timp suplimentar pentru post-producție.

Producția a fost întreruptă temporar după ce regizorul Matt Reeves s-a confruntat și cu o problemă personală.

Producția la cel de-al 26-lea film cu James Bond va debuta de anul viitor

Producția filmului Bond 26, care nu are încă in titlu oficial, va începe din 2027. Steven Knight, creatorul serialului „Peaky Blinders”, este scenaristul filmului care va fi regizat de Denis Villeneuve, recunoscut pentru producții SF ca Blade Runner 2049 și trilogia „Dune”.

Încă nu sunt informații despre actorii care vor interpreta personajul negativ, rolul principal feminin și personajele din franciză. Estimativ, filmul va fi lansat în 2028, în același an cu „The Batman: Part II”. Conform rapoartelor, Pattinson a semnat un contract pentru trei filme din timp. Judecând după cât timp a durat realizarea filmelor lui Daniel Craig cu Bond, rolul îl va ține pe Robert Pattinson cel mai probabil ocupat până în 2036.

În 2026, actorul britanic a jucat în filmele „Primetime”, „The Drama” și „The Odyssey” de Christopher Nolan, iar următorul său rol va fi în „Dune: Part Three”, programat pentru lansare pe 18 decembrie 2026.

Declarațiile actorului despre noul rol

Robert Pattinson devine al șaptelea actor care îl interpretează pe James Bond în seria oficială de filme. El îl înlocuiește pe Daniel Craig, care a jucat rolul celebrului agent secret britanic în cinci filme, între 2006 și 2021.

„James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din cinematografie, iar faptul că mi-a fost încredințat rolul agentului 007 reprezintă onoarea vieții mele”, a declarat actorul.

„A spune că acest rol reprezintă împlinirea unui vis ar fi prea puțin”, a adăugat el.

Sursa Foto: Skydance