Vânzarea unui tablou realizat de Vincent van Gogh ar putea atinge prețul de 180 de milioane de dolari în cadrul unei licitații. Însă, nu doar prețul captează atenția întregii lumi, ci controversele din jurul capodoperei.

Licitația organizată de compania Sotheby’s , care urmează să aibă loc la New York, este contestată de moștenitorii unui fost proprietar evreu din Franța care l-a vândut în timpul regimului nazist, potrivit CNN.

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Este vorba de tabloul „Castani înfloriți”, pictat în 1890 la Auvers-sur-Oise din Franța, Ar ptuea deveni cea mai scumpă operă pictată vândută în toamna acestui an.

Însă, potrivit ziarului The New York Times, moștenitorii editorului german Samuel Fischer, cel care a achiziționat tabloul la Paris în 1909, se opun vânzării acestuia. Samuel Fischer a vândut pictura în 1936, la trei ani după venirea dictatorului nazist Adolf Hitler la putere.

Moștenitorii editorului german susțin că familia lor a fost nevoită să cedeze tabloul după pierderile financiare suferite sub regimul nazist.

Avocatul familiei din Berlin, Gunnar Schnabel, a solicitat casei de licitații Sotheby’s să demonstreze că tabloul a fost vândut la valoarea sa de pe piață. În multe cazuri, cererile de restituire ale operelor de artă cedate de colecționarii evrei în perioada nazistă s-au încheiat cu acorduri amiabile.

Sotheby’s a asigurat printr-un comunucat că a efectuat cercetări aprofundate privind istoricul tabloului, încredințat unui galerist din Amsterdam între anii 1932 și 1933, vândut cu 68.000 de franci elvețieni în iunie 1936.

Potrivit cercetării, tabloul n-ar fi fost vândut sub constrângere sau sub valoarea sa reală, a anunțat casa de licitații.

Licitația este programată să aibă loc miercuri, 18 noiembrie, după ce Sotheby’s a afirmat că dialoghează cu moștenitorii lui Fischer, însă discuțiile purtate luni între consiliile celor două părți n-au raportat evoluții semnificative.

Tabloul „Livadă cu chiparoși” realizat de Vincent van Gogh în 1888 deține până azi recordul ca cea mai scumpă pictură a artistului olandez din istorie, fiind vândută la licitația organizată de Christie’s în noiembrie 2022 la prețul de 117,2 milioane de dolari.

Sursa Foto: Profimedia