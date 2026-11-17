Fosta președintă a USR, Elena Lasconi, a comentat șansele ca Diana Buzoianu, colega sa mai tânără din partid, să fie viitorul președinte al țării. Din perspectiva fostei prezidențiabile, exprimată în emisiunea Ai Aflat!, deși fostul ministru al Mediului are multe calități de apreciat, ea nu are profilul unui viitor candidat de succes. Totuși, a spus fosta candidată la alegerile prezidențiale, este gata să o ajute.

Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Diana Buzoianu ar putea deveni prima femeie președinte a României, consideră senatorul USR Cristian Ghinea, care o vede pe fosta ministră a Mediului drept o posibilă candidată la alegerile prezidențiale. Liderul USR a spus că îi urmărește discursurile și că aceasta are calitățile necesare pentru o asemenea funcție, invocându-i alura, determinarea și reacțiile ferme în fața nedreptăților.

Lasconi: Diana are multe calități

Fostă președintă a USR până la alegerea lui Dominic Fritz, Elena Lasconi a arătat că, personal, nu i se pare o propunere cu șanse candidatura Dianei Buzoianu.

Ionuț Cristache: Se vorbește de o nouă stea, colega dumneavoastră, Diana Buzoianu, candidat la prezidențiale. O spune chiar domnul Ghinea. Are profil de candidat la prezidențiale doamna Buzoianu?

Elena Lasconi: Ea are multe calități, dar nu are profil de candidat.

Ionuț Cristache: De ce spuneți asta?

„ O admir și, dacă dorește, o să o și ajut ”

Elena Lasconi: Pentru că ai nevoie să prinzi, cum spuneați și dumneavoastră, că era uimitor și pentru sociologi, mai mult decât zona de dreapta ca să câștigi la prezidențiale. Și, bineînțeles, să ai și niște candidați care să fie catastrofali și, poate, sistemul să considere că nu va fi deranjat cu candidatul Diana. Dar eu o admir pe Diana, să ne înțelegem. O admir și, dacă dorește, o să o și ajut. Dar nu cred, pentru că ea este foarte clar în zona asta strict de USR.

Ionuț Cristache: Și nu poate sări gardul. Nu poate sări granița.

Elena Lasconi: Nu cred. Eu aș încerca să o ajut, v-am zis. Nu aș avea o problemă. Dar părerea lui Ghinea nu contează. Că oricum e praf.

Ionuț Cristache: Dar nu e doar părerea lui Ghinea.