Imaginea, gafele sau controversele în care au fost implicați înalții demnitari români au reprezentat mereu o sursă de inspirație pentru caricaturiști, satiriști și alte tipuri de umoriști. În majoritatea cazurilor, cele mai reprezentative „obiecte de artă” au fost create după ce respectivii politicieni au părăsit funcția care i-a consacrat în fruntea statului român. Totuși, Gândul a descoperit o excepție de la regulă. Este vorba despre un anunț publicat de un artist 3D care, pe lângă mai multe obiecte inspirate din lumea sportului, a decis să creeze o pușculiță pe care scrie „Taxe și impozite”, căreia i-a atribuit două dintre cele mai active personaje pe actuala scenă politică: președintele Nicușor Dan și fostul premier Ilie Bolojan, liderul Partidului Național Liberal. Bineînțeles că obiectul a fost scos la vânzare pe platforma OLX, unde poate fi cumpărat la prețul de 125 de lei, plus taxele de livrare. Cei interesați au și opțiunea de a plăti produsul în rate.

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Pușculița austerității, scoasă la vânzare pe OLX

Pușculița creată de artistul 3D are formă dreptunghiulară și are imprimat textul „Taxe și impozite”. În fața fantei prin care pot fi introduși banii, se află busturile fostului prim-ministrul Ilie Bolojan și cea a președintelui ales în mai 2025, Nicușor Dan.

Ambele figurine sunt îmbrăcate în cămăși albe, cu sacouri albastre și cravate roșii. În cazul liderului PNL, artistul a optat pentru un zâmbet discret, însă, în cazul liderului de la Cotroceni, a preferat să atribuie un zâmbet larg, deseori afișat de președintele României.

În descrierea produsului, autorul menționează că pușculița are o lungime de 14 centimetri și este prevăzută cu un capac prin care pot fi scoși banii. De asemenea, artistul specifică faptul că poate crea și alte statuete personalizate, doar pe baza unei imagini alese de cumpărători.

Pușculița cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan poate fi cumpărată și în rate pe OLX

Prețul cerut de autor pentru „pușculița austerității” este de 125 de lei, la care se adaugă taxa de livrare și cea de „siguranță a achiziției” – adică posibilitatea de verificare a produsului și de retur în cazul în care acesta nu corespunde descrierii.

Totuși, pușculița poate fi cumpărată și în rate. Conform calculelor Gândul, în cazul unui card de cumpărături cu rate fără dobândă, costul unei tranșe lunare este de 10 lei și 43 de bani, timp de 12 luni.