Bucureștiul se numără printre capitalele europene cu cele mai ridicate niveluri de poluare cu dioxid de azot, ocupând una dintre ultimele poziții în clasamentul celor 40 de orașe analizate într-un raport privind calitatea aerului.

Bucureștiul ocupă locul 39 din 40 de orașe europene analizate, fiind pe penultimul loc în clasamentul privind calitatea aerului și politicile de mobilitate urbană, potrivit raportului publicat marți de Clean Cities și citat de Mediafax.

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Suntem pe lista neagră de 18 orașe europene

Clean Cities este o coaliție europeană formată din peste 150 de ONG-uri și grupuri civice, care întăresc sprijinul public pentru ca orașele să facă tranziția de la autoturismele poluante către o mobilitate activă, partajată și electrică.

Conform raportului, Capitala României a primit calificativul F, numărându-se printre cele 18 orașe care nu îndeplinesc niciunul dintre cele 4 standarde europene analizate pentru calitatea aerului.

O evaluare anuală realizată de cercetători de mediu a constatat că doar 3 dintre cele 40 de orașe analizate respectă standardele revizuite ale UE pentru doi dintre cei mai periculoși poluanți atmosferici. Se preconizează că aceste standarde vor fi integrate la nivel legislativ la nivelul întregii Uniuni Europene până la sfârșitul anului 2026 și aplicate începând cu 2030.

Doar Copenhaga și Helsinki respectă standardele UE

Clasamentul „Free To Breathe” (Liber să respiri), realizat de Clean Cities, a scos la iveală o mare discrepanță regională la capitolul poluarea aerului.

Astfel, Copenhaga, zona metropolitană a Stockholmului și zona metropolitană a orașului Helsinki sunt singurele mari orașe europene care respectă, în prezent, standardele revizuite ale UE – atât pentru dioxidul de azot (NO₂), cât și pentru particulele în suspensie (PM₂.₅). Acest lucru înseamnă că 93% dintre orașele analizate vor depăși cel mai probabil, în 2030, noile limite legale privind calitatea aerului, stabilite de UE.

Măsuri urgente pentru București

Raportul evidențiază câteva măsuri urgente de care Bucureștiul are nevoie pentru a reduce poluarea:

Introducerea unei zone cu emisii reduse (LEZ), care să restricționeze treptat accesul celor mai poluante vehicule;

Crearea de străzi cu trafic zero în jurul școlilor, pentru protejarea sănătății copiilor;

Dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete

Continuarea electrificării transportului public;

Alinierea la noile standarde europene privind calitatea aerului, care vor deveni obligatorii în 2030.

Raportul arată că schimbarea este posibilă, exemplele altor orașe europene demonstrând că măsurile de mobilitate sustenabilă pot contribui semnificativ la reducerea poluării.

Datele privind calitatea aerului vin de la Agenția Europeană de Mediu

Clasamentul orașelor din cadrul inițiativei „Clean Cities” pentru anul 2026 vizează 40 de mari orașe europene și au la bază date privind calitatea aerului provenite de la Agenția Europeană de Mediu (AEM), precum și pe o evaluare calitativă a unor măsuri de politică selectate, aplicate la nivelul orașelor.

Clasamentul nu este o evaluare formală a conformității cu legislația UE. Acesta utilizează o metodologie concepută pentru a compara orașele în mod consecvent și include o combinație de municipalități și zone metropolitane mai vaste.