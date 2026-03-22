Se anunță cea mai scumpă masă de Paște de până acum. Creșterile de prețuri de la pompe încep să se simtă și la tarabă. Cu cât s-a scumpit carnea de miel

Creșterea galopantă a prețurilor la combustibil începe să se reflecte și în piețe, spre disperarea clienților, dar și a vânzătorilor care se tem că vor rămâne cu marfa pe tarabă. Deși au semnalat o scădere a vânzărilor, comercianții avertizează că scumpirile ar putea continua. Gândul a verificat prețurile în cele mai aglomerate piețe din Capitală.

Primele legume ale primăverii au răsărit cu prețuri mai mari ca anul trecut. În Piața Obor, o salată verde ajunge până la 6 lei bucata, iar o legătură de ceapă verde se vinde și cu 3 lei.

Piața Obor:

Salata verde: 2-6 lei/bucată

Spanac: 12-13 lei/kilogram

Ceapă verde: 3 lei/legătură

Lobodă: 10 lei/legătură

Usturoi verde: 5 lei/legătură

Ridichi: 3 lei/legătură

Roșii: 22-30 lei/kilogram

„Vânzările merg foarte prost. E foarte greu și pentru noi, și pentru clienți.”, recunoaște o vânzătoare din Piața Obor.

În sudul Capitalei, prețurile sunt mai prietenoase. Dar vânzătorii se plâng că vor fi nevoiți să scumpească.

„Acum o să vedem cum e, de sărbători. Se cumpără mai puțin ca anul trecut”, admite un comerciant din Piața Sudului.

Piața Sudului:

Salata verde: 3-4 lei/bucată

Ceapă verde: 2 lei/legătură

Urzici: 30 lei/kilogram

Ridichi: 2-2,5 lei/legătură

Cât va costa mielul pentru masa de Paști?

Cea mai vizibilă creștere de preț este la carnea de miel. Dacă în 2025, o pulpă de miel nu depășea 40 de lei/kilogram, acum aceasta poate costa până la 62,50 lei/kilogram, o scumpire de peste 50%.

Măcelărie Piața Sudului:

Pulpă de miel față: 57,50 lei/kilogram (40 lei în 2025)

Pulpă de miel spate: 62,50 lei/kilogram (40 lei în 2025)

Carcasă/jumătate de miel: 52 lei/kilogram (35 lei în 2025)

Ceafă miel: 54.50 (40 lei în 2025)

