Se anunță cea mai scumpă masă de Paște de până acum. Creșterile de prețuri de la pompe încep să se simtă și la tarabă. Cu cât s-a scumpit carnea de miel

Creșterea galopantă a prețurilor la combustibil începe să se reflecte și în piețe, spre disperarea clienților, dar și a vânzătorilor care se tem că vor rămâne cu marfa pe tarabă. Deși au semnalat o scădere a vânzărilor, comercianții avertizează că scumpirile ar putea continua. Gândul a verificat prețurile în cele mai aglomerate piețe din Capitală.

„Vânzările merg foarte prost”

Primele legume ale primăverii au răsărit cu prețuri mai mari ca anul trecut. În Piața Obor, o salată verde ajunge până la 6 lei bucata, iar o legătură de ceapă verde se vinde și cu 3 lei.

Piața Obor:

Salata verde: 2-6 lei/bucată

Spanac: 12-13 lei/kilogram

Ceapă verde: 3 lei/legătură

Lobodă: 10 lei/legătură

Usturoi verde: 5 lei/legătură

Ridichi: 3 lei/legătură

Roșii: 22-30 lei/kilogram

„Vânzările merg foarte prost. E foarte greu și pentru noi, și pentru clienți.”, recunoaște o vânzătoare din Piața Obor.

În sudul Capitalei, prețurile sunt mai prietenoase. Dar vânzătorii se plâng că vor fi nevoiți să scumpească.

„Acum o să vedem cum e, de sărbători. Se cumpără mai puțin ca anul trecut”, admite un comerciant din Piața Sudului.

Piața Sudului:

Salata verde: 3-4 lei/bucată

Ceapă verde: 2 lei/legătură

Urzici: 30 lei/kilogram

Ridichi: 2-2,5 lei/legătură

Cât va costa mielul pentru masa de Paști?

Cea mai vizibilă creștere de preț este la carnea de miel. Dacă în 2025, o pulpă de miel nu depășea 40 de lei/kilogram, acum aceasta poate costa până la 62,50 lei/kilogram, o scumpire de peste 50%.

Măcelărie Piața Sudului:

Pulpă de miel față: 57,50 lei/kilogram (40 lei în 2025)

Pulpă de miel spate: 62,50 lei/kilogram (40 lei în 2025)

Carcasă/jumătate de miel: 52 lei/kilogram (35 lei în 2025)

Ceafă miel: 54.50 (40 lei în 2025)

EXCLUSIV Criminalul odios Foreman Didilă, implicat într-un nou incident violent, în închisoare. A fost nevoie de intervenția trupelor speciale
05:00
Criminalul odios Foreman Didilă, implicat într-un nou incident violent, în închisoare. A fost nevoie de intervenția trupelor speciale
STUDIU Generația scroll-ului infinit. De ce tinerii din Vest sunt tot mai nefericiți din cauza rețelelor sociale, în timp ce restul lumii pare rezilient
08:00, 21 Mar 2026
Generația scroll-ului infinit. De ce tinerii din Vest sunt tot mai nefericiți din cauza rețelelor sociale, în timp ce restul lumii pare rezilient
EXCLUSIV În plin bombardament iranian, arabii din Dubai își angajează bodyguarzi din România. Câți bani oferă milionarii din Emirate
05:00, 21 Mar 2026
În plin bombardament iranian, arabii din Dubai își angajează bodyguarzi din România. Câți bani oferă milionarii din Emirate
LIFESTYLE Ce doză de zinc ar trebui să consume un adult zilnic. Ce spune medicul Ionuț Fronea
14:35, 20 Mar 2026
Ce doză de zinc ar trebui să consume un adult zilnic. Ce spune medicul Ionuț Fronea
ACTUALITATE Cum poți recunoaște produsele care sunt ultraprocesate. Consumul excesiv poate crește riscul de obezitate sau
11:21, 20 Mar 2026
Cum poți recunoaște produsele care sunt ultraprocesate. Consumul excesiv poate crește riscul de obezitate sau
ULTIMA ORĂ Firmă amendată cu 50.000 de lei de PMB, după ce a efectuat ilegal lucrări în Parcul Carol. Nici Apa Nova nu a scăpat
11:20, 20 Mar 2026
Firmă amendată cu 50.000 de lei de PMB, după ce a efectuat ilegal lucrări în Parcul Carol. Nici Apa Nova nu a scăpat
Mediafax
Spionaj în favoarea Iranului: O româncă, acuzată de pătrunderea într-o bază de submarine din Marea Britanie
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Părinții lui Rareș Cojoc au DAT-O AFARĂ din casă pe Andreea Popescu. Amantlâcul cu Dan Alexa le-a pus capac
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
A fost Călin Georgescu agent al Securității? Stejărel Olaru: „S-a înconjurat de o armată întreagă de securiști vechi și noi”
Mediafax
Orban, de la CPAC: Democrația moare în Europa pentru că Bruxelles-ul se amestecă în alegeri / Nu vom avea un guvern pro-ucrainean
Click
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de ani: „Nu doream să ajungă pe foc”
Digi24
Internaționala populistă se prăbușește. Războiul lui Trump contra Iranului a aruncat în aer alianța MAGA cu extrema dreaptă din Europa
Cancan.ro
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
În anii 1990, NASA a trimis câteva mii de meduze în spațiu. Ce s-a întâmplat cu acestea?
METEO Unde s-a întors iarna în România. Imagini de azi, 22 martie 2026
10:59
Unde s-a întors iarna în România. Imagini de azi, 22 martie 2026
CONTROVERSĂ Militarii belgieni reveniți după șase lui de „misiune în România”, obligați la „camere de decompresie mentală” înainte să ajungă acasă
10:48
Militarii belgieni reveniți după șase lui de „misiune în România”, obligați la „camere de decompresie mentală” înainte să ajungă acasă
INCIDENT Opt copii și un adult, migranți egipteni, depistați de jandarmii dâmbovițeni pe Autostrada A1, într-un autocamion
10:42
Opt copii și un adult, migranți egipteni, depistați de jandarmii dâmbovițeni pe Autostrada A1, într-un autocamion
Gândul de Vreme Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde vor fi ploi, ninsori și lapoviță. Prognoză de ultim moment, în exclusivitate pentru Gândul
10:32
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde vor fi ploi, ninsori și lapoviță. Prognoză de ultim moment, în exclusivitate pentru Gândul
CONTROVERSĂ Mircea Dinescu scrie „Cum a devenit Nicușor Dan martorul apărării lui Donald Trump”
10:29
Mircea Dinescu scrie „Cum a devenit Nicușor Dan martorul apărării lui Donald Trump”
RĂZBOI Avertismentul Israelului pentru Europa: Rachetele Iranului pot lovi la Berlin, Paris și Roma. Șeful IDF: „Războiul cu Iranul va continua și de Paște”
10:12
Avertismentul Israelului pentru Europa: Rachetele Iranului pot lovi la Berlin, Paris și Roma. Șeful IDF: „Războiul cu Iranul va continua și de Paște”

Cele mai noi

Trimite acest link pe