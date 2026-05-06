Descoperire inedită pe traseul Centurii Vest Timișoara. Ce rămășițe au găsit arheologii

Rămășițele unui cavaler înmormântat cu tot cu cal, găsite pe traseul Centurii Vest Timișoara. Imagini inedite cu descoperirea arheologilor

Arheologii au făcut o descoperire inedită pe traseul Centurii Vest Timișoara. Acolo, experții lucrează pentru a recupera fragmente osoase, precum și diverse piese din aur, argint și bronz. Cercetătorii au descoperit un complex funerar care aduce în atenție o altă bucată însemnată a istoriei omenirii.

Arheologii au găsit un complex funerar atribuit populațiilor avare. Așa cum se poate observa în galeria foto a acestui articol, arheologii au găsit un călăreț și calul său, dar și alte piese dinh aur, argint și bronz. Potrivit DRDP Timișoara, aceste descoperiri sunt „specifice acestui tip de context arheologic și indică statutul social al individului”.

DRDP Timișoara a mai menționat că aceste cercetări sunt realizate de specialiștii Muzeul de Istorie din Satu Mare.

„În cadrul cercetărilor arheologice desfășurate pe traseul Centurii Timișoara Vest a fost identificat un complex funerar datat în secolele VI – VII d. Hr., atribuit populațiilor avare (războinici călare, care erau prezenți în Europa Centrală și de Est în acea perioadă).

🐎 Caracteristicile descoperirii – înhumarea unui călăreț împreună cu calul, precum și prezența unor piese din aur, argint și bronz – sunt specifice acestui tip de context arheologic și indică statutul social al individului.

👷 Cercetările sunt realizate de specialiștii Muzeul de Istorie din Satu Mare, conform prevederilor legale, și continuă în această perioadă, în paralel cu lucrările pregătitoare de pe șantier. #VOTV”, a notat DRDP Timișoara pe Facebook.

Sursă foto: DRDP Timișoara

