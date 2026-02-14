Cât costă succesiunea în 2026

Când vine vorba de succesiune, trebuie știut câți bani trebuie plătiți de către moștenitori

Succesiunea reprezintă modalitatea prin care rudele unei persoane pot beneficia în mod legal de bunurile rămase după decesul acesteia.

Legislația din România spune că dezbaterea succesiunii nu este gratuită, fiind recomandat să fie efectuată în primele 6 luni de la deces pentru a se plăti doar taxele notariale și a se evita penalitățile.

Onorariile notariale sunt reglementate prin norme legale și sunt calculate pe baza valorii masei succesorale. Astfel, costurile unei succesiuni la notar pornesc de la aproximativ 500-600 lei + TVA (pentru bunuri puține) și cresc procentual în funcție de valoarea succesiunii.

În cazul în care masa succesorală include bunuri imobile, costurile succesiunii cresc datorită taxelor de intabulare. Aceste taxe sunt reglementate de Ordinul nr. 16/2019 și sunt destinate Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Valoarea acestei taxe este stabilită la 0,15% din valoarea imobilului, calculată conform grilei notariale, informează adevarul.ro.

Un amănunt important în gestionarea costurilor succesiunii este respectarea termenului de doi ani pentru finalizarea procedurii. Codul fiscal (art. 111) prevede că succesiunile dezbătute și finalizate în acest termen sunt scutite de impozit. Această prevedere are rolul de a încuraja rezolvarea promptă a succesiunilor, reducând incertitudinile juridice și fiscale. În cazul depășirii acestui termen, se aplică un impozit de 1% din valoarea masei succesorale.