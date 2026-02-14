Prima pagină » Actualitate » 15 lei în minus la pensie, pentru toți pensionarii din România, pentru fiecare am muncit. Calcul complet

14 feb. 2026, 09:53, Actualitate
După majorările din 2024, pensionarii au traversat doi ani fără nicio creștere și puțini mai cred acum că la 1 ianuarie 2027 va urma o indexare cu rata inflației. Evoluția pensiilor depinde în mare măsură de situația bugetară a României și de reducerea deficitului, scrie Newsweek, iar acest obiectiv este dificil de atins în actualul context economic.

În 2024, pensiile s-au majorat substanțial, cu aproximativ 550 de lei (circa 22%), până la aproape 2.750 de lei. În schimb, la începutul lui 2026, creșterea a fost modestă, de numai 70 de lei (3%), până la circa 2.818 lei.

Valoarea punctului de referință, sub nivelul estimat

Sistemul de calcul al pensiilor se bazează pe înmulțirea numărului de puncte cu valoarea punctului de referință (VPR). Acest indicator ar trebui actualizat anual în funcție de inflație și de evoluția salariului mediu real. Dar, nici în 2025 și nici în 2026 nu s-au mai indexat pensiile românilor.

Stabilit la 81 de lei în septembrie 2024, VPR ar fi trebuit să ajungă la aproximativ 90 de lei în 2025 și la circa 96 de lei în 2026, potrivit formulei de calcul. Tocmai lipsa acestor ajustări a însemnat că pensionarii au pierdut 15 lei pe punctul de pensie, diminuând indirect veniturile obținute.

Impactul este mai mare în cazul persoanelor care beneficiază de puncte suplimentare pentru anii lucrați peste pragul de 25 de ani. De exemplu, o persoană cu 40 de ani de activitate, care acumulează peste 11 puncte de stabilitate, a pierdut în jur de 150 de lei din cauza neindexării pensiei.

Cum se calculează punctul de referință

Potrivit sursei citate, majorarea pensiilor la 1 ianuarie 2027 depinde de capacitatea statului de a reduce deficitul bugetar spre 5-6% din PIB, dar puțini cred că acest prag va fi atins. Estimările arată că o indexare de aproximativ 6% ar aduce o creștere medie de 170 de lei pentru fiecare pensie.

Potrivit legislației în vigoare, valoarea punctului de referință ar trebui ajustată anual, în luna ianuarie, cu rata inflației la care se adaugă jumătate din creșterea reală a salariului mediu brut, pe baza datelor oficiale ale INS. În ultimii doi ani, însă, Guvernul a amânat aplicarea acestor majorări prin acte normative, fără a stabili un calendar clar pentru recuperarea lor.

