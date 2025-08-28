Prima pagină » Actualitate » Rețetă de dulceață de pepene galben. Desert dulce și parfumat pe care să-l pregătești toamna aceasta

Rețetă de dulceață de pepene galben. Desert dulce și parfumat pe care să-l pregătești toamna aceasta

28 aug. 2025, 09:59, Actualitate
Rețetă de dulceață de pepene galben. Desert dulce și parfumat pe care să-l pregătești toamna aceasta
Rețetă de dulceață de pepene galben / foto: colaj Envato

Rețetă de dulceață de pepene galben. Iată cum se pregătește acest desert dulce și parfumat, toamna aceasta. Lista cu ingredientele necesare, dar și modul de preparare se vor regăsi mai jos, în articol.

Astăzi, vă arătăm o rețetă de dulceață de pepene galben. Este un desert dulce și parfumat care poate fi pregătit în această perioadă. Dulceața poate fi consumată la clătite sau în diverse prăjituri sau cu iaurt natural. Iată ingredientele necesare și cum pregătești acest tip de dulceață.

Rețetă de dulceață de pepene galben

Lista cu ingredientele necesare este următoarea:

  • 1 kilogram de pulpă de pepene galben (curățată de coajă și semințe);
  • 800 de grame de zahăr;
  • sucul de la o lămâie mare;
  • 1 păstaie de vanilie sau 1 plic de zahăr vanilat;
  • opțional: câteva felii subțiri de ghimbir.

Cum se prepară această dulceață

Mai înainte de toate, trebuie să cureți pepenele galben de coajă și semințe, apoi îl vei tăia în cubulețe mici. Acestea se adaugă într-un vas, se acoperă cu zahăr și zeama de lămâie. Vasul se pune la frigider câteva ore.

Apoi, amestecul din vas se pune pe foc mic și se lasă la fiert. Trebuie să amesteci conținutul din când în când și să îndepărtezi spuma care se formează deasupra compoziției. După aceea, la aproape 50 de minute de când fierbe, se adaugă vanilia și ghimbirul (opțional). Dulceața este gata atunci când observi că are o consistență fermă, arată Jurnalul.ro.

Compoziția se va turna în borcane, acestea se închid ermetic și se acoperă. Asigură-te că, apoi, borcanele sunt depozitate corespunzător.

Autorul recomandă:

Cum prepari roșii la borcan pentru a le menține gustul de vară în timpul iernii. REȚETA autentică, fără sare sau conservanți

Metoda tradiţională care îţi păstrează murăturile crocante până la primăvară. Reţetă de sute de ani

Rețetă de zacuscă cu dovlecei și vinete. Preparat perfect pentru toamnă, cu textură cremoasă

Mănânci crenvurști de pui din comerț?! Din ce sunt făcuți, de fapt. Cum a reacționat APC România

Sursă foto: colaj Envato (rol ilustrativ)

Mediafax
Tragedie in Bacău. O adolescentă de 15 ani, accidentată mortal de tren
Digi24
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge exprimarea liberă”
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Mediafax
Fenomenele meteo extreme înregistrează o creștere îngrijorătoare în România
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
„Eu sunt poliția”. Cine este tânărul agent care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din București. Acesta a fost arestat
Digi24
VIDEO Femeie din Iași, bătută cu bestialitate de soț pentru că sforăia. Victima a fost operată de urgență, bărbatul a scăpat cu suspend
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Mai multe persoane au fost rănite, după ce un autobuz și un tramvai s-au ciocnit în București. Circulația a fost blocată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei. Totul e filmat (FOTO)
Evz.ro
Petre Daea, divorț scandalos la 76 de ani. Șapte case și o avere de milioane de împărțit
A1
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Marian Godină a făcut publice numele şi imaginea poliţistului care a intervenit în cazul livratorului străin lovit pe o stradă din Capitală de un tânăr de 20 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care legumă este de fapt o floare?
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Nimeni nu discută problema TRANSNISTRIEI pentru integrarea europeană a Rep. Moldova”
12:00
Dan Dungaciu: „Nimeni nu discută problema TRANSNISTRIEI pentru integrarea europeană a Rep. Moldova”
EXTERNE Australia, Canada și Filipinele efectuează EXERCIȚII comune în Marea Chinei de Sud/ Pretențiile chineze generează noi alianțe în regiunea Asia-Pacific
11:48
Australia, Canada și Filipinele efectuează EXERCIȚII comune în Marea Chinei de Sud/ Pretențiile chineze generează noi alianțe în regiunea Asia-Pacific
ULTIMA ORĂ Sediul misiunii UE de la Kiev a fost afectat de BOMBARDAMENTELE ruse, soldate cu 12 morți și 48 de răniți
11:46
Sediul misiunii UE de la Kiev a fost afectat de BOMBARDAMENTELE ruse, soldate cu 12 morți și 48 de răniți
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Trump, Putin și Xi sunt ținuți in picioare de vibrația patriotică a POPOARELOR lor”
11:30
Dan Dungaciu: „Trump, Putin și Xi sunt ținuți in picioare de vibrația patriotică a POPOARELOR lor”
POLITICĂ CTP, din ce în ce mai nemulțumit de alegerea făcută: „În Nicușor Dan, simt că există ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns”
11:05
CTP, din ce în ce mai nemulțumit de alegerea făcută: „În Nicușor Dan, simt că există ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns”