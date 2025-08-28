Rețetă de dulceață de pepene galben. Desert dulce și parfumat pe care să-l pregătești toamna aceasta

Rețetă de dulceață de pepene galben. Iată cum se pregătește acest desert dulce și parfumat, toamna aceasta. Lista cu ingredientele necesare, dar și modul de preparare se vor regăsi mai jos, în articol.

Astăzi, vă arătăm o rețetă de dulceață de pepene galben. Este un desert dulce și parfumat care poate fi pregătit în această perioadă. Dulceața poate fi consumată la clătite sau în diverse prăjituri sau cu iaurt natural. Iată ingredientele necesare și cum pregătești acest tip de dulceață.

Rețetă de dulceață de pepene galben

Lista cu ingredientele necesare este următoarea:

1 kilogram de pulpă de pepene galben (curățată de coajă și semințe);

800 de grame de zahăr;

sucul de la o lămâie mare;

1 păstaie de vanilie sau 1 plic de zahăr vanilat;

opțional: câteva felii subțiri de ghimbir.

Cum se prepară această dulceață

Mai înainte de toate, trebuie să cureți pepenele galben de coajă și semințe, apoi îl vei tăia în cubulețe mici. Acestea se adaugă într-un vas, se acoperă cu zahăr și zeama de lămâie. Vasul se pune la frigider câteva ore.

Apoi, amestecul din vas se pune pe foc mic și se lasă la fiert. Trebuie să amesteci conținutul din când în când și să îndepărtezi spuma care se formează deasupra compoziției. După aceea, la aproape 50 de minute de când fierbe, se adaugă vanilia și ghimbirul (opțional). Dulceața este gata atunci când observi că are o consistență fermă, arată Jurnalul.ro.

Compoziția se va turna în borcane, acestea se închid ermetic și se acoperă. Asigură-te că, apoi, borcanele sunt depozitate corespunzător.

Sursă foto: colaj Envato (rol ilustrativ)