Un alt livrator a fost la un pas să fie jefuit în București. Un tânăr a fost prins în flagrant în timp ce voia să-i fure scuterul

Un tânăr de 20 de ani a împins un livrator, a dat să-l lovească și a încercat să-i fure scuterul pe strada Sfânta Vineri, nr. 4, din Sectorul 3, București. Livratorul, un bărbat de 33 de ani, cetățean străin, mergea pe stradă, joi, pentru a face o livrare când a fost oprit de tânăr. Agresorul l-a împins, a dat să-l lovească și s-a urcat pe scuter și a încercat să plece cu el, conform Mediafax.

Nu a putut porni scuterul, iar oamenii care se aflau în zonă au intervenit. „Din cercetările efectuate, s-a stabilit că bărbatul, în vârstă de 33 de ani, cetățean străin și angajat ca livrator, se deplasa cu scuterul pentru a efectua o livrare, moment în care a fost oprit de o persoană care, prin acte de violență, a încercat să-l deposedeze de vehicul. Mai multe persoane aflate în zonă au intervenit în sprijinul victimei, iar polițiștii Brigăzii Rutiere, care au observat conflictul, au acționat prompt pentru prevenirea escaladării și restabilirea ordinii publice”, arată Poliția Capitalei.

Fix în acel moment treceau doi polițiști de la Brigada Rutieră, care au văzut că tânărul era agitat și agresiv l-au imobilizat.

Polițiștii de la Secția 10 au venit în sprijin și au dus persoanele implicate la sediu. Din cercetări s-a stabilit că tânărul a încercat să comită o infracțiune de tâlhărie prin acte de violență.

Având în vedere comportamentul agresiv, tânărul de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat magistraților.

