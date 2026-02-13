Prima pagină » Vremea » Vremea pe o lună. Cum vor fi temperaturile până în luna martie

13 feb. 2026, 08:51, Vremea
Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Săptămâna 09.02-16.02

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai în regiunile nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și estice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate local.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 16.02-23.02

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice și sudestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, la nivelul întregii țări.

