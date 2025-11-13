Prima pagină » Social » Top cinci preparate pentru postul Crăciunului. Sunt ușor de făcut și nu costă enorm

Top cinci preparate pentru postul Crăciunului. Sunt ușor de făcut și nu costă enorm

13 nov. 2025, 16:47, Social
Top cinci preparate pentru postul Crăciunului. Sunt ușor de făcut și nu costă enorm
Rețetă mănăstirească pentru post cu orez și ciuperci / sursă foto: Envato

Postul Crăciunul este unul dintre cele mai importante posturi din an, un timp de răgaz și curățare sufletească, dar și de disciplină alimentară. Mulți români respectă tradiția, iar principala provocare rămâne în a găsi mâncăruri gustoase, hrănitoare și accesibile, care să țină cont de regulile postului.

Din fericire, bucătăria românească vine cu o varietate de rețete simple și ieftine, numai bune pentru fiecare zi din perioada aceasta.

Mâncarea de linte – sursă de proteine vegetale pentru energie

Lintea este una dintre cele mai valoroase leguminoase atunci când vine vroba despre alimentația de post. Bogată în proteine, fier și fibre, ea oferă sațietate și energie pentru toată ziua. O mâncare de linte se prepară rapid, cu ingrediente la îndemână: ceapă, morcov, usturoi, roșii în bulion și condimente după gust. Poate fi servită caldă, simplă sau cu o salată de murături alături.

Fasole bătută cu ceapă caramelizată – preparatul clasic românesc de post

Fasolea bătută este una dintre cele mai populare mâncăruri de post din România. Cu un gust bogat și o textură cremoasă, ea se prepară din boabe de fasole fiartă, usturoi, ulei și puțină zeamă de lămâie pentru un plus de savoare. Cea mai apreciată parte este ceapa caramelizată, care se adaugă deasupra și oferă un contrast dulceag perfect.

Tocănița de ciuperci – gust de toamnă autentic

Ciupercile reprezintă vedetele perioadelor de post, fiind bogate în proteine și cu o textură apropiată de cea a cărnii. Tocănița de ciuperci, preparată cu ceapă, ardei, roșii și condimente, este una dintre cele mai simple rețete care nu necesită ingrediente prea scumpe. Se poate face din orice tip de ciuperci, fie ele champignon, pleurotus sau de pădure.

Varza călită – preparatul vedetă al iernii

Foarte puține preparate de post sunt la fel de îndrăgite precum varza călită. Cu un gust intens și o textură moale, varza călită este ideală pentru zilele reci de iarnă. Se prepară din varză tocată, ceapă, roșii în bulion și boia dulce, iar la final se condimentează cu piper și cimbru.

Cartofi copți cu usturoi și verdeață – aromă într-o rețetă simplă

Cartofii sunt, fără dar și poate, printre cele mai versatile alimente din bucătăria de post. Fie fierți, copți sau prăjiți, ei pot fi transformați în preparate delicioase fără prea mult efort.  Cartofii copți cu usturoi și verdeață reprezintă o opțiune ideală pentru o cină rapidă și gustoasă. Se prepară din cartofi tăiați cuburi, asezonați cu ulei, sare, rozmarin și usturoi zdrobit, apoi copți la cuptor până devin aurii.

Recomandările autorului:

Citește și

ULTIMA ORĂ Intervenție de urgență. 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc aflat în cartierul Dristor din Capitală, după ce o țeavă de gaze a fost avariată
12:56
Intervenție de urgență. 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc aflat în cartierul Dristor din Capitală, după ce o țeavă de gaze a fost avariată
Gândul de Vreme Când scăpăm de ceață și de frig. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul
11:00
Când scăpăm de ceață și de frig. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul
EXCLUSIV Bolojan „STINGE” lumina în toată țara, dar Oradea APRINDE beculețe de peste 1 milion de lei. În plină AUSTERITATE, contractul local pentru iluminatul de Crăciun este mai mare decât cel de anul trecut și a fost atribuit „regelui ghirlandelor”
05:00
Bolojan „STINGE” lumina în toată țara, dar Oradea APRINDE beculețe de peste 1 milion de lei. În plină AUSTERITATE, contractul local pentru iluminatul de Crăciun este mai mare decât cel de anul trecut și a fost atribuit „regelui ghirlandelor”
Mediafax
Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: 'Am venit și cu bani de acasă'
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Mediafax
Ce pot face românii care rămân fără casă în urma unei explozii? „Demolarea unui bloc nu înseamnă automat pierderea definitivă a investiției”. Sfaturile avocaților
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Charlie Dunn, „Michelangelo al cizmelor de cowboy”
FLASH NEWS „Discuțiile nu au condus la nicio soluție agreată de toți participanții, deși Justiția a manifestat deschidere”, anunță CSM după întâlnirea de la Cotroceni cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan și liderii coaliției
17:47
„Discuțiile nu au condus la nicio soluție agreată de toți participanții, deși Justiția a manifestat deschidere”, anunță CSM după întâlnirea de la Cotroceni cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan și liderii coaliției
INEDIT Antikithera, paradisul în care poți începe o nouă viață. Ce stimulente oferă grecii pentru noii rezidenți
17:45
Antikithera, paradisul în care poți începe o nouă viață. Ce stimulente oferă grecii pentru noii rezidenți
ACTUALITATE Alcoolul ucide un român în fiecare oră. Noi terapii pentru tratarea dependenței 
17:22
Alcoolul ucide un român în fiecare oră. Noi terapii pentru tratarea dependenței 
VIDEO Un alt livrator a fost la un pas să fie jefuit în București. Un tânăr a fost prins în flagrant în timp ce voia să-i fure scuterul
17:16
Un alt livrator a fost la un pas să fie jefuit în București. Un tânăr a fost prins în flagrant în timp ce voia să-i fure scuterul
BREAKING NEWS Gândul publică, în exclusivitate, plângerea penală a Justiției împotriva vicepremierului lui Bolojan. CSM a denunțat-o pe Oana Gheorghiu la Parchetul General pentru incitare la violență, ură și discriminare împotriva magistraților
17:06
Gândul publică, în exclusivitate, plângerea penală a Justiției împotriva vicepremierului lui Bolojan. CSM a denunțat-o pe Oana Gheorghiu la Parchetul General pentru incitare la violență, ură și discriminare împotriva magistraților
ACTUALITATE Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu. Cei doi se află în casa din Italia a tatălui manelistului
17:04
Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu. Cei doi se află în casa din Italia a tatălui manelistului