Transformare spectaculoasă pentru stațiunea Sovata. Peste 80 de milioane de euro au fost investite în ultimii ani

Sovata trece printr-o transformare de milioane. În ultimii ani au fost investite peste 80 de milioane de euro, astfel a devenit una dintre cele mai moderne și atractive destinații balneoclimatice din România, astfel imaginea zilei a fost complet schimbată.

În ultimii ani au fost deschise patru hoteluri de patru stele, iar altul a fost supus unui amplu proces de renovare. Trei unități de cazare de trei stele au fost modernizate, iar alte vile noi au fost construite. Acum Sovata se bucură de opțiuni diverse pentru turiști: spa, hoteluri, pensiuni mai mici, unități adaptate mai multor bugete.

Doar hotelurile cu spa pot găzdui aproximativ 2.000 de turiști, iar planurile de viitor includ construcția altor trei hoteluri de patru stele, care sunt deja în stadii diferite de proiectare.

Transformarea spectaculoasă a stațiunii Sovata

Dezvoltările recente au adus și servicii de calitate la prețuri competitive. Pachetele turistice includ cazare, acces la centre spa, tratamente balneare și mese la restaurantele hotelurilor. Pentru o vacanță de patru sau cinci zile, o familie formată din trei membri, doi adulți și un copil, scoate din buzunar între 3.000 și 4.500 de lei, în funcție de sezon.

Turiștii optează, însă, pentru pachetele integrate, care combină relaxarea, tratamentele balneare și activitățile wellness.

Sovata „Destinația Anului 2025”

Eforturile au consolidat poziția Sovatei ca destinație de top și a fost declarată „Destinația Anului 2025” la categoria stațiuni balneoclimatice, în cadrul competiției „Destinația Anului”.

Sovata păstrează unicitatea prin combinație dintre tradiții locale cu facilități moderne de spa și wellness, toate într-un cadru natural excepțional. Investițiile consistente și recunoașterea națională o transformă într-o alegere ideală pentru cei care caută relaxare, tratamente specializate și experiențe autentice în inima naturii.

