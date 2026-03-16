Regula 1.000-100-10 care se aplică pentru paste perfecte. Trucul simplu folosit de bucătarii italieni

16 mart. 2026, 15:03, Social
Pastele par foarte ușor de gătit, însă câteva detalii simple pot face diferența. În bucătăria italiană există o formulă clară, transmisă din generație în generație, pentru o textură ideală și un gust echilibrat, regula 1.000-100-10.

În ce constă regula 1.000-100-10

Regula 1.000-100-10 este un ghid pe care bucătarii italieni și pasionații de gătit îl folosesc pentru a prepara corect pastele, pentru ca acestea să nu devină lipicioase și să aibă gust potrivit, relatează B1.

Pentru fiecare 100 de grame de paste uscate sunt necesare:

  • 1000 ml (1 litru) de apă
  • 10 grame de sare

Respectarea acestor proporții ajută la obținerea unei texturi corecte și a gustului autentic al pastelor.

De ce cantitatea de apă este importantă

Cantitatea de apă joacă un rol esențial în gătirea pastelor. Un litru de apă pentru fiecare 100 de grame de paste le oferă un spațiu suficient pentru fierberea corectă.

Pastele trebuie să fie complet acoperite de apă și să se poată mișca în timpul fierberii. Dacă apa este prea puțină, amidonul eliberat se concentrează, iar pastele devin lipicioase.

Pe lângă asta, dacă adăugăm o cantitate mai mare de apă temperatura se menține stabilă atunci când adăugăm pastele în oală, iar atunci ele se fierb uniform.

În formula aceasta, 100 reprezintă cantitatea de paste uscate, considerată o porție standard pentru o persoană. După fierbere, ele își măresc volumul și pot ajunge la 250-300 de grame, în funcție de ce tip sunt.

Cifra 10 reprezintă cantitatea de sare adăugată în apa în care pastele fierb. Pentru un litru de apă și 100 de grame de paste, aproximativ 10 grame de sare sunt suficiente.

