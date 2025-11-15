Șase orașe din România se află în topul celor mai aglomerate metropole din Europa

Bucureștiul și alte cinci orașe din România se află în topul celor mai aglomerate metropole din Europa, conform celor mai recente date ale INRIX, TomTom și Băncii Mondiale. Șoferii pierd sute de ore în trafic, anual.

Creșterea numărului de mașini, dar și lucrările de infrastructură și rețeaua rutieră insuficient dezvoltată pun o presiune tot mai mare asupra mobilității urbane în orașele mari ale țării.

București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov și Constanța sunt cele șase orașe care se află în topul celor mai aglomerate metropole din Europa.

București, orașul veșnic aglomerat

Capitala României se menține pentru al doilea an consecutiv într-un grup restrâns de capitale europene unde nivelul de congestionare depășește orașe mult mai mari, precum Londra sau Milano. Conform INRIX, conducătorii auto din București pierd între 120 și 135 de ore anual în trafic, iar TomTom indică un nivel de congestie de peste 55% în timpul zilei.

Cluj-Napoca are una dintre cele mai rapide creșteri ale traficului din România

Cluj-Napoca are una dintre cele mai rapide creșteri ale traficului din România. În orele de vârf, timpul pierdut pe kilometru parcurs se dublează, zonele centrale rămânând blocate.

Iași, o congestie medie de peste 40%

Iașiul depășește orașe mari la nivelul congestiei urbane. Blocajele sunt frecvente în zonele centrale și pe marile artere de acces.

Timișoara și lucrările de infrastructură

Lucrările de infrastructură, volumul mare de mașini și extinderea orașului creează întârzieri mari pentru navetiști.

Brașov și Constanța

Brașov și Constanța se confruntă cu blocaje în weekenduri. Conducătorii auto pierd între 60 și 80 de ore anual în trafic.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferii care nu își echipează autoturismele de iarnă. Unde se vor desfășura controale în trafic

Industria auto din România, în declin. Producția de mașini a scăzut în ultimele luni, dar a adus 33 miliarde de euro la economie. Ce arată datele INS