Prima pagină » Social » Șase orașe din România se află în topul celor mai aglomerate metropole din Europa

Șase orașe din România se află în topul celor mai aglomerate metropole din Europa

Oana Zvobodă
15 nov. 2025, 14:03, Social
Șase orașe din România se află în topul celor mai aglomerate metropole din Europa

Bucureștiul și alte cinci orașe din România se află în topul celor mai aglomerate metropole din Europa, conform celor mai recente date ale INRIX, TomTom și Băncii Mondiale. Șoferii pierd sute de ore în trafic, anual.

Creșterea numărului de mașini, dar și lucrările de infrastructură și rețeaua rutieră insuficient dezvoltată pun o presiune tot mai mare asupra mobilității urbane în orașele mari ale țării.

București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov și Constanța sunt cele șase orașe care se află în topul celor mai aglomerate metropole din Europa.

București, orașul veșnic aglomerat

Capitala României se menține pentru al doilea an consecutiv într-un grup restrâns de capitale europene unde nivelul de congestionare depășește orașe mult mai mari, precum Londra sau Milano. Conform INRIX, conducătorii auto din București pierd între 120 și 135 de ore anual în trafic, iar TomTom indică un nivel de congestie de peste 55% în timpul zilei.

Sursă Foto – Promotor.ro

Cluj-Napoca are una dintre cele mai rapide creșteri ale traficului din România

Cluj-Napoca are una dintre cele mai rapide creșteri ale traficului din România. În orele de vârf, timpul pierdut pe kilometru parcurs se dublează, zonele centrale rămânând blocate.

Iași, o congestie medie de peste 40%

Iașiul depășește orașe mari la nivelul congestiei urbane. Blocajele sunt frecvente în zonele centrale și pe marile artere de acces.

Timișoara și lucrările de infrastructură

Lucrările de infrastructură, volumul mare de mașini și extinderea orașului creează întârzieri mari pentru navetiști.

Sursă foto: Shutterstock

Brașov și Constanța

Brașov și Constanța se confruntă cu blocaje în weekenduri. Conducătorii auto pierd între 60 și 80 de ore anual în trafic.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferii care nu își echipează autoturismele de iarnă. Unde se vor desfășura controale în trafic

Industria auto din România, în declin. Producția de mașini a scăzut în ultimele luni, dar a adus 33 miliarde de euro la economie. Ce arată datele INS

Citește și

DOCUMENTAR 1987. Anul în care se aprinde scânteia Revoluției din 1989. La revolta din 15 noiembrie de la Brașov, muncitorii au fost iradiați și torturați. Mărturia tulburătoare a unuia dintre participanți
12:07
1987. Anul în care se aprinde scânteia Revoluției din 1989. La revolta din 15 noiembrie de la Brașov, muncitorii au fost iradiați și torturați. Mărturia tulburătoare a unuia dintre participanți
Gândul de Vreme Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul
10:46
Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul
EXCLUSIV Horia Moculescu va fi înmormântat în „Panteonul compozitorilor” români, într-un CAVOU imens unde sunt înhumați alți 25 de mari muzicieni, precum Sile Dinicu, Mircea Tiberian sau Gherase Dendrino
06:45
Horia Moculescu va fi înmormântat în „Panteonul compozitorilor” români, într-un CAVOU imens unde sunt înhumați alți 25 de mari muzicieni, precum Sile Dinicu, Mircea Tiberian sau Gherase Dendrino
EXCLUSIV Postul Crăciunului 2025. Ce alimente să eviți ca să nu te îmbolnăvești și ce să mănânci ca să nu iei în greutate. Recomandările nutriționistului Cristian Mărgărit, în exclusivitate pentru Gândul
06:00
Postul Crăciunului 2025. Ce alimente să eviți ca să nu te îmbolnăvești și ce să mănânci ca să nu iei în greutate. Recomandările nutriționistului Cristian Mărgărit, în exclusivitate pentru Gândul
Mediafax
Atenție, șoferi! Vizibilitate redusă în trafic din cauza ceții în centrul și sudul țării
Cancan.ro
Prima ipoteză după rezultatele parțiale ale autopsiei micuței Sara, fetița care a murit la dentist. Ce susțin medicii legiști
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
HOROSCOP 15 noiembrie. Energie, iubire și armonie: scânteile zilei pentru fiecare zodie
Click
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era temerea lor cea mare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
O nouă tehnică biomedicală ar putea trata cancerul prin reorganizarea celulelor
SPORT Tricolorul care se DUELEAZĂ cu fostul său coleg la meciul Bosnia – România. „E o legendă”
13:56
Tricolorul care se DUELEAZĂ cu fostul său coleg la meciul Bosnia – România. „E o legendă”
JUSTIȚIE Nelu Iordache a fost condamnat pentru corupție. „Regele asfaltului” este acuzat că ar fi încercat să mituiască o fostă șefă de la APM Ilfov
13:42
Nelu Iordache a fost condamnat pentru corupție. „Regele asfaltului” este acuzat că ar fi încercat să mituiască o fostă șefă de la APM Ilfov
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Partidele tradiționale și-au consumat bateriile. Oamenii nu mai ies la VOT”
13:30
Gigi Nețoiu: „Partidele tradiționale și-au consumat bateriile. Oamenii nu mai ies la VOT”
JUSTIȚIE Marius Isăilă, fostul senator care dorea să cumpere influența lui Moșteanu, cere arest la domiciliu. Argumentul acuzatului din dosarul Mită la MApN
13:28
Marius Isăilă, fostul senator care dorea să cumpere influența lui Moșteanu, cere arest la domiciliu. Argumentul acuzatului din dosarul Mită la MApN