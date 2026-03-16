Prima pagină » Social » Sărbătoare importantă în calendarul ortodox. 17 martie, Sfântul Alexie

Sărbătoare importantă în calendarul ortodox. 17 martie, Sfântul Alexie

16 mart. 2026, 12:13, Social
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox. 17 martie, Sfântul Alexie

Marți, 17 martie, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Alexie, un sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puțin familiarizați.

Sfântul Alexie a fost singurul copil al dregătorului Eufimian. Cu cât înainta în vârstă, cu atât în sufletul său creștea dorința nemuririi și a vieții veșnice. Toate bunătățile pământești i se păreau lucruri de nimic, relatează crestinortodox.ro.

Sărbătoare importantă în calendarul ortodox. 17 martie, Sfântul Alexie

Eufimian l-a căsătorit pe Alexie cu o tânără aleasă, însă împotriva voinței acestuia. Din acest motiv, chiar în seara nunții, Alexie a părăsit pe ascuns nu doar căsnicia pe care nu și-o dorise, ci și casa părintească. S-a refugiat la o biserică din Edesa, unde a trăit timp de 18 ani în sărăcie, îmbrăcat modest și hrănindu-se din mila credincioșilor care veneau la lăcașul de cult.

Când oamenii au început să afle că este un om al lui Dumnezeu, el s-a temut de lauda lor ca de o mare primejdie și a plecat în taină spre Tarsul Ciliciei. Corabia cu care călătorea a naufragiat însă, fiind purtată de vânturi pe mare până la Roma, orașul său natal. Văzând în această întâmplare voia lui Dumnezeu, Sfântul Alexie a hotărât să meargă la casa tatălui său și, sub înfățișarea unui străin, să-și petreacă restul vieții în pocăință. Ajuns acolo, nefiind recunoscut de nimeni, a fost luat în râs și batjocorit de servitori.

Când i s-a apropiat sfârșitul, el a scris o scrisoare pe care a strâns-o în mână, iar apoi, întinzându-se, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, în ziua de 17 martie. În urma unei descoperiri dumnezeiești făcute în Biserica celor Doisprezece Apostoli, împăratul și patriarhul au primit porunca de a-l căuta pe „omul lui Dumnezeu”. Curând s-a aflat că acesta era chiar fiul lui Eufimian, care trăise timp de 17 ani ca un cerșetor în curtea casei părintești.

Împăratul a citit scrisoarea cu glas tare, iar toți cei de față au fost cuprinși de uimire și teamă. La atingerea sfintelor sale moaște, bolnavii se vindecau, iar din trupul său izvora mir cu bună mireasmă. Trupul Cuviosului Alexie a fost înmormântat cu mare cinste în Biserica „Sfântul Apostol Petru”.

