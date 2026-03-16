Prima pagină » Actualitate » Pensionarii români ale căror pensii cresc cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027

Pensionarii români ale căror pensii cresc cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027

16 mart. 2026, 16:33, Actualitate
Pensionarii români ale căror pensii cresc cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027
Guvernul României pregătește noi majorări ale pensiilor pentru următorii ani, conform proiecțiilor bugetare. Astfel, autoritățile au anunțat estimările pentru 2027, 2028 și 2029, iar potrivit calculelor oficiale, pensia medie ar urma să crească treptat. Majorările apar menționate în Bugetul pe anul 2026.

Creșterile sunt legate de valoarea punctului de referință, care ar urma să fie majorat începând cu anul 2027, ceea ce va duce la venituri mai mari pentru milioane de pensionari. Pentru acest an, bugetul de pensii este de 158.743.031.000 lei pe anul acesta.

Pentru anul 2026, autoritățile au decis menținerea pensiilor la nivelul lunii decembrie 2025, fără o majorare a valorii punctului de referință, astfel că punctul de referință rămâne la 81 de lei, iar pensiile din sistemul public, dar și cele din sistemul special (militar, poliție etc), vor fi menținute la nivelul existent la finalul anului 2025.

Creșteri programate, începând cu anul 2027

Conform proiecțiilor bugetare, valoarea punctului de referință ar urma să ajungă la 1 ianuarie 2027 la 87 de lei. O creștere medie de 7,5%.

Pensia medie este astăzi de 2.818 lei și va crește, la 1 ianuarie 2027 cu 211 lei. La 1 ianuarie 2027, pensia medie va fi de 3.029 lei

Ulterior, la 1 ianuarie 2028, punctul de referință va ajunge la 94 de lei, o crește de încă 7 lei. Pensia medie va crește cu 242 de lei. La 1 ianuarie 2028, pensia medie va fi de 3.271 de lei.

La 1 ianuarie 2029, punctul de referință va rămâne tot la 94 de lei. Așadar, în medie, între 2027 și 2029, pensiile vor crește cu 453 de lei.

Specialiștii susțin că această evoluție ar putea duce la o creștere considerabilă a pensiilor în următorii ani, mai ales pentru cei care au acumulat mai multe puncte de pensie de-a lungul carierei.

În același timp, autoritățile analizează și posibilitatea eliminării contribuției la sănătate pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, începând cu anul 2027, măsură care ar crește veniturile nete ale unor pensionari.

Cât ar putea crește pensiile, în 2027

O simulare realizată de Newsweek România arată cum s-ar putea modifica pensiile, începând cu 1 ianuarie 2027, în funcție de valoarea actuală a acestora.

Astfel, pentru o pensie de 1.281 de lei, creșterea estimată ar fi de aproximativ 165 de lei, ceea ce ar duce venitul la 1.446 de lei.

Pentru o pensie de 1.500 de lei, majorarea ar fi de aproximativ 180 de lei, iar pensia ar putea ajunge la 1.580 de lei.

În cazul unei pensii de 2.000 de lei, creșterea ar fi de aproximativ 240 de lei, iar venitul lunar ar putea ajunge la 2.240 de lei.

Pensionarii care primesc 3.000 de lei ar putea beneficia de o majorare de aproximativ 360 de lei, ceea ce ar duce pensia la 3.360 de lei.

Pentru o pensie de 4.000 de lei, creșterea estimată este de 480 de lei, iar venitul ar putea ajunge la 4.480 de lei.

În cazul unei pensii de 5.000 de lei, majorarea ar putea fi de aproximativ 600 de lei, ceea ce ar duce pensia la 5.600 de lei.

Pensionarii care primesc 6.000 de lei ar putea beneficia de o creștere de aproximativ 720 de lei, iar pensia ar putea ajunge la 6.720 de lei începând cu 1 ianuarie 2027.

