Un bărbat fără picioare a fost lăsat fără indemnizația de handicap. Ce schimbare a dus la decizia revoltătoare

Un bărbat din Suceava care trăiește de peste 20 de ani fără ambele picioare, a rămas fără indemnizație de handicap. Decizia DGASPC a stârnit revoltă pentru că a invocat procedura de reevaluare ca justificare pentru a suspenda plata celor 728 de lei lunar.

Mihai Palaghiea locuiește în localitatea Salcea, județul Suceava, el este încadrat de mai bine de 20 de ani cu un handicap grav, asta după ce ambele picioare i-au fost amputate.

Un bărbat a fost lăsat fără indemnizația de handicap

La mijlocul lunii septembrie, bărbatul a primit o notificare neașteptată din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava. El era anunțat că începând cu 1 octombrie 2025, plata indemnizației lunare în valoare de 728 de lei va fi suspendată.

Bărbatul a contactat DGASPC pentru a cere explicații suplimentare, însă răspunsul pe care l-a primit l-a revoltat și mai mult.

„Am sunat și eu la DGASPC să întreb de ce mi-au tăiat prestația socială și mi-au transmis că s-a luat decizia pentru că am mașină și că totul se va schimba cu ocazia reevaluării care mi se va face. Problema este că la reevaluare am fost programat pe data de 13 octombrie, iar prestația socială mi-a fost suspendată de la 1 octombrie. Nu cred că este normal ce se întâmplă, pentru că, potrivit legislației, nu am încălcat nici un articol. Dacă s-a ajuns până aici înseamnă că trăim într-o lume în care anormalul a ajuns să fie literă de lege. Noi, cei cu handicap, am ajuns marea problemă a României?”, spune el.

Mihai Palaghiea a explicat faptul că automobilul pe care îl deține este unul special adaptat pentru nevoile lui, fără de care nu ar putea să se deplaseze.

Ce explicații a transmis DGASPC Suceava

Directorul DGASPC Suceava, Dan Ionuț Adomniței, a precizat că persoanele care au certificat de handicap și dețin permis de conducere trebuie să fie reevaluate complex. Ea este realizată de o comisie de specialitate și trebuie să fie finalizată în termen de 30 de zile de la emiterea deciziei.

„Conform procedurii menționate în Ordinul nr. 312 din 7 aprilie 2025 privind aprobarea Procedurii de reevaluare a persoanelor cu handicap prevăzute la art. 58, aliniat 3, din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap de către comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a fost emisă pe numele domnului Palaghiea dispoziția de reevaluare în data de 12.09.2025. Ulterior, în data de 15.09.2025, a fost emisă dispoziția de suspendare a prestațiilor sociale începând cu data de 01.10.2025, persoana fiind programată pentru reevaluarea gradului de handicap în data de 13.10.2025.

În consecință, după eliberarea unui nou certificat de încadrare în grad de handicap, urmare a reevaluării din data de 13.10.2025, prestațiile sociale suspendate prin dispoziție vor fi repuse în plată ulterior, respectiv prestațiile sociale aferente lunii octombrie (cu plata în luna noiembrie) vor fi repuse în plată în luna noiembrie (cu plata în luna decembrie)”, a explicat directorul DGASPC pentru bzi.

De partea cealaltă, Mihai Palaghiea consideră justificările instituției o bătaie de joc.

„Ce putea să se întâmple între timp? Să îmi crească vreun deget la picioarele pe care nu le mai am? Eu cred că e un abuz din partea celor care au luat decizia de a tăia prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap. Probabil că voi primi banii pe luna octombrie undeva în decembrie, dar eu timp de o lună de zile nu voi primi nimic. Și e vorba de câteva sute de lei pentru o persoană cu handicap, adică o sumă care poate fi considerată o bătaie de joc”, a spus bărbatul.