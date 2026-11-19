AUR a sesizat Parchetul General, CNA, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Avocatul Poporului, după ce Antena 3 CNN a difuzat fotografii făcute de anchetatori în locuința lui Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor.

Deputata AUR, Dumitirna Mitrea, a înaintat astăzi, 19 noiembrie 2026, o serie de sesizări oficiale către instituțiile abilitate ale statului, precum și o interpelare parlamentară adresată ministrului Justiției, în urma difuzării, pe un post de televiziune, a unor înregistrări video realizate în timpul perchezițiilor efectuate la locuința lui Călin Georgescu.

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Parlamentarul atrage atenția asupra faptului că imaginile prezentate publicului surprind interiorul unui domiciliu privat, în care locuiesc și doi copii minori, acestea fiind difuzate fără acordul proprietarilor și fără a fi dobândit caracter public în instanță.

„În calitate de membru al Comisiei pentru muncă și protecție socială, sesizările făcute sunt strict legate de protejarea vieții familiilor și, în special, de protecția și drepturile copiilor. Indiferent de opiniile politice ale fiecăruia, ceea ce s-a întâmplat este un atac direct la adresa Constituției și a statului de drept. Urmărirea penală este nepublică, domiciliul este inviolabil, iar expunerea la o televiziune publică a imaginilor domiciliului în care locuiesc copii minori este inacceptabilă, un derapaj extrem de grav. Instituțiile statului au obligația să respecte legea și să oprească transformarea actului de justiție într-o execuție mediatică”, a declarat deputatul Dumitrina Mitrea.

DIICOT a reacționeat în cazul imaginilor din casa lui Georgescu

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a reacționeat ferm la linșajul mediatic provocat de scurgerea la o televiziune a imaginilor judiciare (probe în dosarul penal care este nepublic la acest moment – n.r.) din interiorul vilei lui Călin Georgescu și indică faptul că întreg dosarul a ajuns electronic la avocați în baza procedurilor obligatorii prevăzute de lege și la instanța de judecată, excluzând astfel scurgerea de informații din instituție.

„La data de 5 noiembrie 2026, apărătorilor celor doi inculpați (Călin Georgescu și Ionel Rusen – n.r.) le-a fost remis, în format electronic, întregul dosar de urmărire penală, care conținea inclusiv planșele fotografice întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare. Ulterior, la data de 11 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fiind sesizat Tribunalul Ilfov, căruia i-a fost înaintat dosarul cauzei, atât în format fizic, cât și în format electronic. Prin urmare, la momentul difuzării imaginilor în spațiul public, la data de 17 noiembrie 2026, dosarul de urmărire penală fusese deja remis apărătorilor inculpaților și înaintat instanței de judecată. În acest context, precizăm că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism nu a furnizat reprezentanților mass-media niciun material probator administrat în cauză, indiferent de natura sau forma acestuia, inclusiv planșele fotografice întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare”, se arată în comunicarea oficială, de joi, a Direcției.

CNA și CMS, asaltate de plângeri în urma scurgerilor scandaloase ale imaginilor din casa lui Georgescu

Postul de televiziune Antena 3 CNN a atras critici și se află în centrul unei controverse, după difuzarea unor imagini din casa lui Călin Georgescu. Susținătorii acestuia anunță reclamații la CNA. Un fost membru al Consiliului a criticat deja televiziunea.

Imaginile au fost difuzate marți, 17 noiembrie, în emisiunea „Decisiv Prime Time”, prezentată de Cătălina Porumbel. Acestea au surprins mai multe încăperi din locuință, mobilier, biblioteci și echipamente IT. Postul de televiziune a prezentat și pagini din documentația percheziției, cu fotografii numerotate ale proprietății.

Au fost prezentate inclusiv imagini cu „dormitorul matrimonial” sau locul în care Călin și Cristela Georgescu își înregistrau mesajele către susținători.