Putin a precizat joi, în urma întâlnirii bilaterale cu Donald Trump și a celei trilaterale la care a participat și președintele chinez Xi Jinping, că Rusia nu caută război cu Europa și a catalogat toate declarațiile pe această temă drept absurde. Evenimentul de la Shenzhen a marcat prima întâlnire trilaterală din istorie dintre președinții Statelor Unite, Rusiei și Chinei.

„Despre ce vorbesc ei, despre un fel de atac asupra Europei? Toată lumea înțelege că nu căutăm război cu Europa. Ce prostie”, le-a spus el reporterilor.

Înainte de reuniunea în trei, Donald Trump și Vladimir Putin au avut o discuție față în față de aproximativ 40 de minute, prima lor întâlnire directă după discuțiile din Alaska din august 2025. Trump a avut, de asemenea, un prânz separat cu Xi Jinping, iar Putin și Xi s-au întâlnit miercuri timp de două ore.

În conferința de presă de după summit, Putin a respins avertismentele liderilor și analiștilor europeni conform cărora Rusia ar putea ataca state NATO sau state din Uniunea Europeană. Liderul de la Kremlin a susținut, de asemenea, că Rusia nu este responsabilă pentru deteriorarea relațiilor cu Europa și a pasat vina către statele europene.

„Americanii solicită îmbunătățirea relațiilor cu Europa, dar noi nu am stricat relațiile cu ei”, a spus Vladimir Putin.

Putin a afirmat că Rusia, SUA și China au „interese comune” în rezolvarea conflictului din Ucraina, dar a acuzat conducerea de la Kiev și capitalele europene că „nu sunt încă pregătite pentru compromisuri”.

În același timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că Rusia vrea să își încheie aventura militară după ce își atinge toate obiectivele în Ucraina.