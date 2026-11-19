Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat joi că este necesară o reformă a modului în care este finanţată Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în condiţiile presiunilor tot mai mari asupra bugetului public, generate atât de situaţia de securitate, cât şi de necesitatea reducerii deficitului bugetar.

Radu Burnete: Este necesară o reformă a modului în care este finanțată CNAS

„Chiar e necesară o reformă a modului în care Casa (n.r. CNAS) este finanţată. Pentru că dacă nu o facem, vom ajunge doar să cheltuim din ce în ce mai mulţi bani şi mereu să ne întrebăm pe ce se duc, că pacientul pare că e constant nemulţumit”, a spus Burnete, conform Agerpres.

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Prezent la ARPIM Forum 2026 – 30 de ani: Inovaţia care duce sănătatea mai departe, Radu Burnete a atras atenţia că România se confruntă cu constrângeri bugetare importante, iar alocarea resurselor publice trebuie făcută cu responsabilitate, atât de autorităţi, cât şi de mediul privat.

„Presiunea pe bugetul nostru este imensă”

„Vreau să vă rog să fiţi conştienţi de constrângerile bugetare cu care se confruntă România şi ştiu că pe premierul Niculescu asta îl preocupă foarte mult. Din păcate, avem această situaţie securitară pe care o vedeţi cu toţii şi asta ne obligă să ducem resursele statului şi în alte zone în care nu eram obişnuiţi să facem până acum. Şi mai trebuie să reducem şi un deficit foarte mare, pentru că vedeţi contextul internaţional în care suntem. Presiunea pe bugetul nostru este imensă şi trebuie să fim foarte înţelepţi şi noi, cei din partea statului, unde cheltuim banii, dar şi dumneavoastră, cei din mediul privat, unde ne cereţi să cheltuim bani”, a afirmat consilierul.