Mai ții minte celebrul pește din sticlă? Cu cât se vinde acum bibeloul pe care îl aveau majoritatea românilor în anii comunismului.

Bibeloul de sticlă în formă de pește este unul dintre obiectele familiare multor generații. Majoritatea oamenilor aveau un exemplar în casă în perioada comunistă și a rămas la fel de celebru chiar și în jurul anilor 2000.

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Cunoscutul pește era realizat în principal prin tehnica sticlei suflate, adică sticla topită era modelată de meșter prin suflare și manipulare. De cele mai multe ori, culorile predominante erau albastru, verde, roșu, galben, transparent sau combinații de culori.

Cu cât se vinde acum bibeloul

Deși cândva era un obiect banal, nelipsit din casele oamenilor, și asociat deseori cu mileurile, televizoarele vechi și sufrageriile de altădată, celebrul peștisor se vinde astăzi la prețuri destul de ridicate. Așadar, dacă ați păstrat obiecte vechi, iar printre acestea se află și un astfel de bibelou, puteți câștiga sume atractive.

Pe site-urile de anunțuri din România, un astfel de bibelou costă între 100 și 1290 de lei. Un aspect foarte important este faptul că unii vânzători subliniază că obiectul ar fi realizat din sticlă de Murano, de aici și prețul pe măsură.

Sticla de Murano este o sticlă artistică, realizată manual de meșteri sticlari pe insula Murano, lângă Veneția, în Italia. Este una dintre cele mai renumite tradiții de prelucrare artistică a sticlei din lume. Sticla este încălzită în cuptoare speciale până devine incandescentă și maleabilă. Meșterul o modelează folosind instrumente speciale, prin suflare, răsucire, întindere și combinarea mai multor straturi de sticlă colorată.