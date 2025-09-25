Prima pagină » Social » Un ieșean a alergat 2.100 de km în 33 de zile, încercând să strângă bani pentru copiii cu autism, sindromul Down și ADHD

25 sept. 2025, 12:46, Social
Adrian Șovea, un tânăr din Iași, a alergat 2.100 de km în 33 de zile. La doar 26 de ani, tânărul a traversat de la Nord la Sud și de la Vest la Est, formând „Crucea României” printr-o cursă caritabilă menită să strângă 100.000 de euro pentru tratarea copiilor diagnosticați cu autism, ADHD, sindromul Down și alte tulburări de dezvoltare.

În prima fază, a alergat 1.400 de km pe Via Transilvanica. A străbătut 10 județe și 400 de comunități, acoperind 32.000 de metri în total, în doar 23 de zile, cu un ghiozdan în spate. A efectuat echivalentul a 50 de maratoane.

O săptămână mai târziu, cu un picior accidentat, a pornit din nou la drum și a alergat 700 de km de la Timișoara la Iași. Pe 23 septembrie, ieșeanul a încheiat cursa. Obiectivul tânărului este să alerge pentru a da speranță copiilor care suferă de pe urma tulburărilor care le pun dezvoltarea în pericol.

„Nu mă opresc. Mi-am dorit să inspir cât mai mulți oameni”.

El își dorește să strângă 100.000 de euro pentru copiii cu autism, ADHD, sindrom Down și alte tulburări de dezvoltare din centrele Fundației Serviciilor Sociale Bethany din Iași și Târgu Frumos.

Din păcate, până la data de 24 septembrie, a reușit să adune puțin peste 6.000 de euro.

„Ținând cont că nu am reușit să strângem toți banii necesari pentru terapiile acestor copii după cursa pe Via Transilvanica, m-am gândit să mă provoc din nou și să mai fac o traversare a țării. Prima a fost de la Nord la Sud, a doua de la Vest la Est. Am unit cele patru puncte cardinale și am trasat Crucea României. Mi-am dorit să inspir cât mai mulți oameni! Am arătat că eu nu mă opresc. Îmi doresc să ajutăm acești copii cu terapiile necesare”, a declarat Adrian, pentru Ziarul de Iași .

La rândul său, a fost un copil vulnerabil. Absolvent al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, a dezvăluit că a fost și el în postura de elev care a avut nevoie de ajutor.

„Eu am fost un copil vulnerabil. M-a părăsit mama când aveam doi ani și am trăit o perioadă doar cu tata și cu familia unei mătuși. Acea familie a fost toxică, am trăit printre alcool, certuri și violență. Cu timpul, am dezvoltat o ambiție. A trebuit să muncesc de mic, să mă lupt cu propria depresie și cu propriile dureri. Alergarea m-a ajutat să mă vindec. Am scăpat de acel mediu toxic, am plecat pentru a oferi vieții mele un alt scop. Astfel, de la 18 ani am început să ajut copiii vulnerabili. Am o motivație foarte profundă. Știu cum este să fii acolo și am încercat cât de cât să îi mai ridic și pe ceilalți”, a declarat Adrian Șovea.

Donațiile pot fi făcute: AICI

Sursa Video: TVR Iași

