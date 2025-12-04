Prima pagină » Social » Au fost alese echipele la Chefi la cuțite 2025. Cine sunt concurenții aleși de cei patru chefi

04 dec. 2025, 14:00, Social
Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Ștefan Popescu și-au ales strategic membrii echipelor lor.

În ediția Chefi la cuțite din 3 decembrie 2025, jurații au format echipele pentru sezonul 16, după un bootcamp plin de tensiuni și emoții. Peste 77 de concurențu au participat la această etapă, în speranța de a obține un loc în echipele conduse de chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu. După preselecții, deciziile au fost mai dificile ca niciodată.

Pentru prima dată în istoria emisiunii, pe platoul de filmare vor exista patru echipe. Irina Fodor a anunțat această schimbare înainte de a dezvălui tema probei din bootcamp. Jurații au fost nevoiți să aleagă rapid, fără a testa în detaliu abilitățile culinare ale concurenților.

Echipa verde – Chef Richard Abou Zaki

Chef Richard Abou Zaki a format o echipă de șapte concurenți, începând cu Luca Zvaleni, deținătorul cuțitului de aur. Andreea Opriță, din Râmnicu Vâlcea, a fost o altă alegere remarcabilă, cucerind jurații cu un preparat de biban de mare. Maria Moraru Quagliano, antreprenor din Puglia, Italia, a primit tunica verde. Sorina Jumuga, cofetar din București, a fost apreciată pentru deserturile sale, iar Sergiu Deac, bucătar specializat în preparate franțuzești, s-a alăturat echipei. Marioara Nucșoreanu, cu o poveste de viață emoționantă, și Ioan Bârgu, Private Chef din Bacău, au completat echipa.

Echipa albastră – Chef Orlando Zaharia

Chef Orlando Zaharia a pus accent pe ambiție și profesionalism. Maria Arșenica Cocean, cuțitul său de aur, este chef patiser stabilită în Anglia. Iuliana Munteanu, fermier din satul Tarcău, a impresionat prin preparatele simple, dar sigure. Maria Voinea și Alexandru Dima au fost aleși pentru determinarea lor, iar Andrei Mihăilescu, în ciuda unor greșeli, a demonstrat potențial. Mirela Chirulescu, economist de profesie, a adus energie pozitivă echipei.

Echipa galbenă – Chef Alexandru Sautner

Chef Alexandru Sautner a format o echipă de cinci concurenți. Alexandru Helju, cuțitul de aur, se remarcă prin experiența sa în restaurante de top. Ana Solonari, originară din Republica Moldova, a impresionat prin carismă, iar Bogdan Panaite, din București, a cucerit jurații cu preparatele sale. Diana Andreescu, cake designer din Buftea, și Bianca Jurcă, care a venit fără mari așteptări, au completat echipa galbenă.

Echipa bordo – Chef Ștefan Popescu

Chef Ștefan Popescu a ales patru concurenți. Tal Berkovich, actriță și chef holistic din Los Angeles, a primit cuțitul de aur. Darius Ticmenov, bucătar pentru echipa de Formula 1, a adus un plus de profesionalism. Ștefana Mercori, absolventă a Le Cordon Bleu, și Lorin Schebor, care și-a schimbat cariera pentru a participa la emisiune, au fost celelalte alegeri ale juratului.

Cele mai noi