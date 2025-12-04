Magistrala M4, radiografia unuia dintre cele mai importante proiecte din Capitală. 14 stații și o investiție de miliarde din fonduri nerambursabile

Magistrala M4 va fi prelungită cu 14 stații care vor parcurge Bucureștiul de la stația Gara de Nord până la Gara Progresu, în zona de sud. Impresionantul proiect de infrastructură este rezultatul unei investiții din bani europeni în valoare ade 3,5 miliarde de euro.

Ordinul pentru prelungirea magistralei M4 a fost semnat joi de primarul sectorului 4, Daniel Băluță.

„Construim 14 stații noi, de la Gara de Nord la Gara Progresul”, a declarat primarul.

Noul traseu al magistralei va parcurge cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului și Progresul și va traversa sectoarele 1, 4 și 5, dar și zona Jilava din cartierul Ilfov.

Termenul de execuție pentru cele 14 stații este de 60 de luni.

Tronsonul 1: M4 Gara de Nord – Eorii Revoluției – Asocierea turco-bulgară Dogus Insaat Ve Ticaret A.S. – Trace Group Hold – GP Group JSC

Tronsonul 2: M4 Eroii Revoluției – Gara Progresul – Asocierea română Construcții Erbașu SA – Concelex – Bogart

Cele 14 stații care fac legătura dintre Gara de Nord cu Gara Progresu, pe o distanță de 11 kilometri sunt:

Gara de Nord 2

Știrbei Vodă

Bogdan Petriceicu Hașdeu

Uranus

George Rozorea

Chirigiu

Filaret

Eroii Revoluției 2

George Bacovia

Toporași

Nicolae Cajal

Luică

Giurgiului

Progresul.

Magistrala M4, o investitiție de 3,5 miliarde de euro bani europeni nerambursabili

Magistrala M4 Gara de Nord- Progresu este considerat cel mai mare proiect de infrastructură construit din bani europeni nerambursabili. Costurile proiectului se ridică la 3,5 miliarde de euro, mai exact 17 miliarde de lei.

Se preconizează că extinderea magistralei M4 va aduce, în 2040, un număr de 58,6 milioane de călători suplimentari pe an.

FOTO: Gândul

