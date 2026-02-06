Un vlogger olandez a vrut să vadă cu ochii lui cum e viața în Ferentari. A filmat tot ce a găsit prin cartier și apoi a tras concluzia

Vloggerul olandez Tom van den Heuvel, cunoscut pe YouTube pentru clipurile sale filmate în zone considerate „problematice”, a ajuns recent și în București. El a decis să meargă în cartierul Ferentari, unul dintre cele mai stigmatizate locuri din Capitală, pentru a vedea cu ochii lui dacă faima de „zonă extrem de periculoasă”de pe internet se potrivește cu realitatea de azi.

Este un loc despre care auzise doar povești negative, în mediul virtual, scrie Libertatea.

„Mi-au spus clar: nu e smart să mergi acolo”

„Ferentari. E o zonă bună? Nu? O să văd”, spune el chiar la începutul filmării, după ce mai mulți oameni l-au avertizat să nu se ducă acolo.

Un taximetrist i-a spus direct: „Dacă văd că filmezi și că nu ești de-al locului, ai 100% șanse să fii jefuit”.

Altul i-a arătat o stradă și i-a spus că este „cea mai periculoasă din Ferentari”.

Cu toate astea, vloggerul a coborât din mașină și a pornit pe jos, iar primele imagini din sectorul 5 sunt departe de a fi prietenoase, cu blocuri vechi, pereți plini de graffiti, gunoaie aruncate și o liniște destul de apăsătoare.

„E creepy, nu-i așa?”, spune el în timp ce merge printre clădiri. Recunoaște că se simte „ciudat” și că mulți oameni evită camera sau nu vor să vorbească, dar el continuă plimbarea, fără pază, deși fusese sfătuit să vină cu „securitate”.

„Mi s-a spus să iau securitate cu mine, dar n-am făcut-o”, explică el.

Încearcă să vorbească cu localnicii, dar mulți nu știu limba engleză sau nu vor să apară pe cameră. Dar cei care acceptă, totuși, să vorbească îi spun același lucru: reputația cartierului este exagerată.

„Este exagerat. Lumea doar vorbește”, i-a spus un bărbat.

Vloggerul concluzionează că „realitatea e puțin diferită față de ce citești pe internet”, iar momentul care îi schimbă clar perspectiva este discuția cu o femeie care vorbește engleză. Ea îi explică imediat de unde vine faima proastă a acestui cartier.

„Acum 40 de ani era periculos. Era nebunie. Acum e mai mult liniște”, îi spune ea.

De asemenea, îl asigură pe acesta că „dacă îți vezi de treaba ta, nu te deranjează nimeni” și mai adaugă faptul că „prețurile la case sunt mai mici din cauza reputației, nu pentru că ar fi periculos”.

Nimeni nu l-a oprit, nimeni nu l-a amenințat

Tom a remarcat și el că totul e ok, dacă îți vezi de treaba ta, lucru care l-a surprins chiar și pe el.

„Nimeni nu mi-a spus să opresc filmarea. Nimeni nu m-a amenințat”, a spus el, după ce a mers zeci de minute prin cartier.

Recunoaște, însă, sărăcia și problemele vizibile, dar afirmă că experiența reală nu seamănă cu poveștile alarmiste citite înainte.

După ce a plecat din cartier și a ajuns în alte zone din București, vloggerul olandez a tras o concluzie amplă, bazată pe discuțiile purtate cu oameni din mai multe cartiere.

„Cel mai mare lucru pe care îl aud peste tot în București nu e despre siguranță. E despre corupție”, spune el, după ce mai mulți localnici i-au repetat același lucru.

Comentariile internauților merg, însă, chiar mai departe decât concluzia sa. Unul dintre cele mai apreciate spune că „cel mai periculos loc din România e mai sigur decât Berlinul”, în timp ce altul glumește: „Cel mai rău lucru din Ferentari e că oamenii nu vorbesc engleză”.

La finalul filmării, vloggerul a rezumat experiența sa în capitala României: „Nu poți crede tot ce vezi pe internet. Trebuie să vezi singur și să-ți faci propria părere”.

Autorul mai recomandă:

Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina parțial, dar problema se mută ca un „tsunami” pe un alt segment de rulare

Unde se află cel mai ieftin cartier din România și cât costă metrul pătrat util în zona respectivă