Prima pagină » Sport » A doua ediție din „Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, va fi difuzată în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport

A doua ediție din „Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, va fi difuzată în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport

01 sept. 2025, 13:33, Sport
A doua ediție din „Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, va fi difuzată în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport

Moderatorul Alin Grigore îl are invitat pe Hans Gruber, așa cum este cunoscut în mediul online unul dintre cei mai virali fani ai campioanei României.

Pe numele său real Robert Iancu, suporterul roș-albaștrilor vine să povestească modul în care a luat „microbul” roș-albastru, dar și ce s-a întâmplat după ce a pornit campania împotriva lui Gigi Becali: „Fii patron, nu antrenor”.

Pe lângă poveștile spumoase pe care le are Hans Gruber, vom analiza împreună și remiza campioanei României de la Cluj, unde CFR și FCSB au terminat la egalitate, 2-2. O partidă în care Vlad Chiricheș a fost schimbat în prima repriză, iar roș-albaștrii au rămas fără înlocuiri încă din minutul 58, după accidentarea lui Daniel Bîrligea și intrarea lui Denis Alibec.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, că veți avea ce vedea!

Citește și

SPORT Ce mai face Petre Grigoraș? „Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani”
11:51
Ce mai face Petre Grigoraș? „Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani”
SPORT Ștefan Târnovanu a găsit vinovatul pentru remiza cu CFR: „În a doua repriză am controlat jocul”
09:56
Ștefan Târnovanu a găsit vinovatul pentru remiza cu CFR: „În a doua repriză am controlat jocul”
SPORT Dinamo l-a PREZENTAT oficial pe Adrian Mazilu. Primele declarații ca jucător al roș-albilor
09:37
Dinamo l-a PREZENTAT oficial pe Adrian Mazilu. Primele declarații ca jucător al roș-albilor
SPORT Mirel Rădoi, după remiza Universității Craiova de la Botoșani: „Aş cere să nu se mai joace aici. Sunt frustrat că se mai pot întâmpla lucrurile astea”
09:21
Mirel Rădoi, după remiza Universității Craiova de la Botoșani: „Aş cere să nu se mai joace aici. Sunt frustrat că se mai pot întâmpla lucrurile astea”
SPORT Gigi Becali, atac asupra arbitrului de la CFR – FCSB, 2-2. „«Uite, băi, nu mai sunt sănătos la cap. Nu mă mai delegaţi că sunt de râsul curcilor»”
09:05
Gigi Becali, atac asupra arbitrului de la CFR – FCSB, 2-2. „«Uite, băi, nu mai sunt sănătos la cap. Nu mă mai delegaţi că sunt de râsul curcilor»”
SPORT Gigi Becali amenință un jucător după CFR Cluj – FCSB 2-2. „Așa va fi de acum înainte!”
07:33
Gigi Becali amenință un jucător după CFR Cluj – FCSB 2-2. „Așa va fi de acum înainte!”
Mediafax
Ordin de protecție emis împotriva lui Marian Vanghelie. Ce i-a făcut fostei sale partenere
Digi24
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
Vești importante pentru români! Programul Rabla pentru persoane fizice se lansează în septembrie
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
StirileKanalD
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
S-a scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Descopera.ro
Originea vieții pe Pământ, DECODATĂ de cercetători
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai scapă. Judecătorii au dat verdictul azi, 1 septembrie
Evz.ro
Un nou caz de atac asupra unui muncitor străin, la Cluj
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
Marian Vanghelie, sub ordin de protecție după ce a amenințat-o pe Oana Mizil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat în laborator plante care strălucesc în întuneric
ACTUALITATE Nicușor recunoaște că pachetele sunt cu GREȘELI. Ion Cristoiu: „Ne scoate splina acum, după un an o pune la loc”
16:09
Nicușor recunoaște că pachetele sunt cu GREȘELI. Ion Cristoiu: „Ne scoate splina acum, după un an o pune la loc”
VIDEO Bolojan a RESPINS propunerea PSD de eliminare a CASS pentru categoriile vulnerabile. Grindeanu, revoltat: „Sunt lucruri care țin de dreptate”
16:02
Bolojan a RESPINS propunerea PSD de eliminare a CASS pentru categoriile vulnerabile. Grindeanu, revoltat: „Sunt lucruri care țin de dreptate”
POLITICĂ Nicușor Dan îi cheamă la raport pe liderii COALIȚIEI, marți (SURSE)
15:58
Nicușor Dan îi cheamă la raport pe liderii COALIȚIEI, marți (SURSE)
POLITICĂ Deputații români, loviți de austeritate. Nu mai au dreptul la telefoane mai scumpe de 500 lei și abonamente peste 35 lei de persoană
15:56
Deputații români, loviți de austeritate. Nu mai au dreptul la telefoane mai scumpe de 500 lei și abonamente peste 35 lei de persoană
VIDEO STRATEGIA lui Bolojan de distragere a atenției cu legea magistraților. Avocat: „Acest proiect e scris să nu treacă de CCR”
15:51
STRATEGIA lui Bolojan de distragere a atenției cu legea magistraților. Avocat: „Acest proiect e scris să nu treacă de CCR”
ACTUALITATE Situație revoltătoare în Botoșani. Un șofer a circulat 30 km în timp ce un copil stătea în picioare pe banchetă, fiind ieșit prin trapa mașinii
15:47
Situație revoltătoare în Botoșani. Un șofer a circulat 30 km în timp ce un copil stătea în picioare pe banchetă, fiind ieșit prin trapa mașinii