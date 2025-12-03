Xian Emmers a semnat un contract pe un an și jumătate cu FC Argeș. E primul transfer al iernii pentru echipa din Trivale.

Emmers a ajuns la Inter Milano, la 16 ani, și la echipa de tineret a câștigat campionatul, Coppa Primavera și Supercoppa Primavera. În fotbalul mare a debutat la Cremonese, în Serie B, unde a fost împrumutat de Inter Milano.

A jucat 20 de meciuri aici, după care a fost împrumutat la SK Beveren, în prima ligă belgiană, și a urmat Almere City, în liga a doua din Olanda, și Roda JC Kerkrade.

A jucat la Rapid și a semnat cu FC Argeș

A ajuns la Rapid în 2022, a jucat 59 de meciuri și a marcat cinci goluri. În vara aceasta a plecat în SUA, la Phoenix Rising FC, unde a jucat 17 meciuri.

Emmers a jucat pentru naționala Belgiei la toate categoriile de juniori, de la U16 până la U19.

E cotat la 250.000 de euro, potrivit transfermarkt. E fiul lui Marc Emmers, fost internațional belgian, care a jucat la două Cupe Mondiale.

