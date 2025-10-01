Victor Angelescu nu e de acord cu regula U21, impusă de FRF și care cere ca fiecare echipă să folosească cel puțin un jucător sub 21 de ani în fiecare meci. Obiectivul e ca aria de selecție să fie mărită și ca jucătorii să ajungă mai repede în atenția echipelor din Europa.

De asemenea, acționarul Rapidului, a spus care e numărul de puncte pe care-l vrea la intrarea în play-off și care e obiectivul în acest sezon.

Rapid are o singură înfrângere în 11 etape în Superliga și e pe locul trei, 22 de puncte, la egalitate cu FC Botoşani şi FC Argeş. Universitatea Craiova, 24 de puncte, e pe primul loc.

Acționarul Rapidului vrea eliminarea unei reguli impuse de FRF

În ultimele etape ale sezonului regulat, Rapid joacă meciurile cu Farul (acasă), Dinamo (deplasare), Unirea Slobozia (acasă) şi Universitatea Craiova (deplasare).

„100% aș vota pentru eliminarea ei. Nu e normal să te oblige să faci ceva. Din punctul meu de vedere, ar trebui premiată. Adică mi se pare normal și poate chiar Federația ar trebui să găsească niște fonduri. Și are, probabil. Noi, știți foarte bine că am investit, avem «under». Avem «underi» în care am investit mulți bani. Am avut și în trecut, Rareș Ilie și alții pe care i-am vândut. Avem și acum: Rareș Pop, Gheorghe, El Sawy. Adică am investit și nu am investit niciodată că sunt «underi», ci pentru că, pe viitor, jucătorii tineri sunt cei mai căutați. Deci, noi nu ar trebui să ne plângem. Noi suntem OK cu «underii», dar nu mi se pare normal să fii obligat să joci cu un jucător anume”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport. Despre regula U 21 a vorbit și antrenorul lui CFR Cluj, Andrea Mandorlini.

Obiectivul impus la Rapid

„Am început bine sezonul acesta. Avem o medie de două puncte pe meci. Sunt mulţumit cu punctele. Clar e mai bine decât sezonul trecut. Important e să menţinem asta şi în restul de etape şi să intrăm în play-off cu 55-60 de puncte. La începutul sezonului, când am vorbit cu Gâlcă, Pederzoli şi Şucu, a fost clar că vrem un trofeu, anume cupa, sau în campionat locurile 1-3. Ăsta e minimul, să ajungem în cupele europene, iar, personal, îmi doresc să ne batem la titlu”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.