U Cluj și CFR, 2-2, în derby-ul Clujului. Andrea Mandorlini. „E o regulă halucinantă”

U Cluj și CFR au terminat la egalitate în derby-ul Clujului, 2-2, în ultimul meci din etapa a 11-a a Superligii.

Au marcat în U Cluj – CFR, 2-2, Dino Mikanovic (34), Jovo Lukic (37), respectiv Damjan Djokovic (9), Lorenzo Biliboc (58).

U Cluj nu a câștigat în acest sezon pe teren propriu și CFR nu a mai găsit victoria din prima etapă a campionatului.

U Cluj și CFR, 2-2, în derby-ul Clujului

U Cluj este pe locul 9, 14 puncte, și CFR e pe 13, 9 puncte.

Au jucat echipele:

U CLUJ: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu (Miguel Silva 76) – Artean, Drammeh (D. Codrea 65) – Postolachi (Macalou 69), Nistor (Fabry 77), El Sawy (Bota 65) – Lukic. ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău

CFR CLUJ: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar (Fică 71), Djokovic (Korenica 46), T. Keita – Cordea (Emerllahu 46), L. Munteanu (Cernigoi 88), Biliboc (V. Kun 76). ANTRENOR: Andrea Mandorlini

Andrea Mandorlini. „E o regulă halucinantă”

„Cred că regula under 21 este una halucinantă, te condiționează. Ai jucători pe care nu poți să îi folosești. Nu cred că este o regulă bună, trebuie schimbată. Jucătorii tineri care joacă o fac pentru că sunt buni. Cred că acest rezultat a fost corect. Am avut momente bune în acest meci. Pe final am fost puțin obosiți. Am început bine, cred că am avut câteva minute bune, a fost acel autogol. În repriza a doua am început bine.

Pentru Louis este primul meci după o pauză bună, are nevoie de ritm. Portarul lor a făcut un meci bun, scorul putea fi altul dacă nu era acea paradă. E o situație de care conducerea știa în legătură cu interdicția la transferuri, cred că e ceva ce se va rezolva. E o întrebare pentru conducere, nu pentru mine.

Eu încerc să câștigăm orice meci, pare greu în acest moment, dar când vom începe să o facem, vom avea continuitate. Cred că creștem, pentru toate echipele atacanții sunt importanți. Suntem o echipă care are nevoie de timp. Suntem pe drumul cel bun, așa văd eu starea echipei”, a declarat Andrea Mandorlini, la Prima Sport.