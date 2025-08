Adrian Iencsi a fost numit selecționer al naționalei U20 a României în locul lui Costin Curelea, care a devenit în iulie antrenorul naționalei U21.

În sezonul 2025-2026 de Elite League U20, România va fi formată din jucători ai generațiilor 2005 și 2006.

Debutul va fi în octombrie cu o „dublă” contra Cehiei U20.

Adrian Iencsi e noul selecționer al echipei naționale U20 a României

În noiembrie, naționala de tineret va juca meciurile cu Portugalia și Germania, iar sezonul se va încheia în martie 2026 cu partide contra reprezentativelor Elveției și Poloniei.

Iencsi a mai antrenat Corvinul Hunedoara, Pandurii Târgu Jiu sau Rapid.

„Sunt onorat și recunoscător pentru încrederea pe care Federația Română de Fotbal mi-a acordat-o prin această numire. Preluarea funcției de selecționer al echipei naționale U20 reprezintă o mare responsabilitate, dar și o provocare pe care o accept cu entuziasm și determinare. Obiectivul meu principal este să contribui la dezvoltarea tinerilor jucători și să pregătim împreună o generație competitivă, gata să facă pasul către prima reprezentativă. Sunt convins că prin muncă, disciplină și spirit de echipă vom reuși să construim un grup puternic și unit”, a anunțat Adrian Iencsi.

„Adrian Iencsi este noul selecționer al reprezentativei U20 a României. Acesta va ocupa locul lăsat vacant de Costin Curelea, numit selecționer al naționalei U21 în prima jumătate a lunii iulie. Fostul fundaș cu 30 de meciuri la reprezentativa de seniori a României a evoluat, de-a lungul carierei, printre altele, la Rapid București (1997-2004, 2009-2010), club cu care a câștigat două titluri naționale, două Cupe și două Supercupe, dar și în străinătate, la Spartak Moscova, câștigând o Supercupă a Rusiei” arată frf.ro.

„(n.r. la U20 pe cine puneți?) Adrian Iencsi, pot să vă spun. Am avut mai mulți antrenori pe listă și am rămas la el. Cred că este o alegere corectă. Mi s-a părut că el a fost neîndreptățit așa puțin în această viață de antrenor. Asta nu e o reparație. A făcut treabă pe unde a fost. Eu cred că merită această șansă, mai ales că este o zonă care i-a plăcut, a promovat și jucători tineri. Cred că-și merită locul aici. Are contract până anul viitor, urmând ca în viitor să vedem ce facem în continuare”, a spus Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal.