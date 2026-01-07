Prima pagină » Sport » Dinamo a ÎNVINS în amicalul cu Young Boys. Ce spune Zeljko Kopic despre transferuri

07 ian. 2026, 19:45, Sport
Dinamo a câștigat miercuri amicalul din Antalya cu echipa elveţiană Young Boys Berna, 2-0.

Nikita Stoinov a deschis scorul în minutul 20, iar Karamoko a înscris în minutul 44.

Dinamo a început în formula: Roşca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Soro, Karamoko, Armstrong. Iar ca rezerve au fost: Sandu – Licsandru, Musi, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Ikoko, Țicu.

„Este plăcut să începi cantonamentul cu o victorie. Atmosfera este bună, iar astăzi am arătat atitudine. Prima repriză a fost excelentă, putem extrage multe lucruri pozitive. Nici a doua repriză nu a fost rea, însă mai avem aspecte de îmbunătățit. De mâine continuăm procesul și așteptăm următorul meci amical, de duminică. O victorie este mereu importantă, mai ales în fața unui adversar valoros, însă, în această perioadă, este vorba mai degrabă despre filosofia noastră de joc, despre cum ne dorim să arătăm. La final, atunci când câștigi, este normal să fii satisfăcut.

Young Boys este un adversar cu potențial fizic, le-am analizat jocul și sunt foarte pozitiv în ceea ce privește ce am văzut pe teren astăzi. Am încercat să jucăm cu mingi lungi, am observat că aveau probleme în spatele liniei defensive. Este important să avem flexibilitate tactică, să putem schimba uneori stilul de joc. Mai mulți jucători sunt în tratative cu Dinamo. Ne-am stabilit țintele, nu are rost să mă repet. Vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Zeljko Kopic.

Raul Opruț a declarat și el: „Obiectivul nostru este în primul rând să intrăm în play-off, după care să ne calificăm într-o cupă europeană. Cred că trebuie să o luăm pas cu pas. Anul trecut a fost play-off-ul. Anul acesta să ne calificăm într-o cupă europeană, iar după să luptăm cu toate forțele la titlu”.

Dinamo va mai juca amical în Antalya cu Gangwon FC, din Coreea de Sud, pe 11 ianuarie.

Lotul celor de la Dinamo în cantonamentul din Antalya

Portari: Alexandru Roșca, Codruț Sandu, Mario Din-Licaciu, Costin Ungureanu

Fundași: Maxime Sivis, Jordan Ikoko, Kennedy Boateng, Nikita Stoinov, Mihnea Toader, Raul Opruț, Valentin Țicu

Mijlocași: Andrei Mărginean, Eddy Gnahore, Champos Kyriakou, Cristian Licsandru, Cristian Mihai, Cătălin Cîrjan, Casian Soare, Georgi Milanov, Luca Bărbulescu

Atacanți: Alexandru Musi, Daniel Armstrong, Adrian Caragea, Leam Eissat (18 ani, în teste), Alberto Soro, Alexandru Pop, Stipe Perica, Mamoudou Karamoko, Adrian Mazilu

Mediafax
