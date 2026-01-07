Rapid ratează transferul jucătorului cerut de Costel Gâlcă. „Am decis să nu facem tranzacția”

Vești proaste pentru fanii giuleșteni: Rapid ratează transferul jucătorului pentru care antrenorul Costel Gâlcă își dăduse acordul. „Am decis să nu facem tranzacția”, spun șefii clubului cu care „feroviarii” au negociat în ultimele zile.

Deși l-a dorit pe Marinos Tzionis (24 de ani), mijlocașul cipriot de la UTA nu va ajunge în Grant, așa cum spera Gâlcă.

„Sumele vehiculate, nereale”

Din câte se pare, oferta Rapidului a fost mult sub ceea ce doreau conducătorii „Bătrânei Doamne”.

Alexandru Meszar, acționar la UTA, a anunțat că tratativele cu Rapid pentru Tzionis s-au oprit. Declarațiile sale au fost făcute la doar câteva ore după ce Victor Angelescu a recunoscut public că negociază pentru internaționalul din Cipru.

„Sumele vehiculate au fost în totalitate nereale. Noi am avut discuții, dar nu erau sumele care s-au scris. Noi am vorbit cu cei de la Rapid, dar nu s-a ajuns la o înțelegere referitor la aceste transferuri. Discuțiile nu au fost foarte înaintate, iar într-un final am decis amândoi că nu facem tranzacția.

Noi suntem foarte bine în momentul de față nu este exclus să facem transferuri, dar în momentul de față UTA are un lot competitiv atât numeric, cât și valoric, deci nu suntem presați de transferuri”, a transmis Alexandru Meszar, conform iamsport.ro.

Marinos Tzionis a semnat cu UTA în februarie 2025, iar aportul său s-a văzut imediat: 12 meciuri și 2 goluri în sezonul precedent. În acest an competițional, el a bifat 18 jocuri, un gol și două pase decisive. De-a lungul carierei, Tzionis a mai jucat pentru Omonia Nicosia, Cukaricki (Serbia) și Kansas City (SUA).

Site-urile specialitate l-au cotat la 900.000 de euro pe fotbalistul care a jucat 40 de meciuri pentru naționala Ciprului și a marcat trei goluri.

