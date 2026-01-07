Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a spus că transferul lui Caio Ferreira la FC Riga s-a realizat. Brazilianul de 25 de ani va avea un salariu de 20.000 de euro lunar.

El a luat și o primă de instalare de 50.000 de euro, cât era salariul său pe un an la FC Argeș.

Clubul din Argeș a primit în jur de 700.000 de euro și va avea procente dintr-un viitor transfer.

O echipă din Superliga a făcut un profit uriaș de pe urma unui transfer. „A încasat la semnătură cât câștiga într-un an”

„Caio a fost vândut la Riga. A fost cea mai bună ofertă pe care am primit-o. Trebuie să înclinăm balanța financiară a clubului. A luat bani la semnătură cât câștiga într-un an de zile la FC Argeș. Și-a exprimat dorința să plece și era logic să ne gândim și la dorința jucătorului. L-am luat gratis și am făcut profit excelent cu el. Nu ne doream să plece, dar în condițiile astea era imposibil să-l mai ținem. Îi mulțumim pentru tot ce-a făcut la Pitești și îi dorim succes!”, a spus Dani Coman, la GSP.

„FC Argeș anunță transferul definitiv al jucătorului brazilian Caio Martins la formația FC Riga, campioana en-titre a Letoniei. Pe lângă suma de transfer obținută, FC Argeș păstrează un procent dintr-un eventual viitor transfer al brazilianului. În perioada petrecută la Pitești, Caio a evoluat în 21 de meciuri în toate competițiile, reușind să marcheze 3 goluri și să ofere 3 pase decisive. Îți mulțumim și îți dorim mult succes în noua ta aventură din Letonia, Caio! Obrigado e muito sucesso!” scrie argesfc.ro.

„Am avut încredere în proiect atunci când agentul meu a vorbit cu mine. Nu am stat pe gânduri, pentru că mai era un brazilian aici. Mi-a spus lucruri extraordinare despre echipă. Nu am ezitat, am vrut să vin și să mă alătur echipei pentru a ajuta clubul. Ca să fiu foarte sincer, eu nu știam nimic despre FC Argeș și România. I-am cerut lui Guilherme să îmi dea informații, iar el mi-a spus doar lucruri bune de aici. Am avut un motiv în plus să vin” declara Caio, când a ajung la FC Argeș.

Caio e cotat la 800.000 de euro de transfermarkt.com.