Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo. Ce SPUNE Zeljko Kopic despre acest transfer

Zeljko Kopic a anunțat că Adrian Mazilu este jucătorul lui Dinamo. Roș-albii au plătit 400.000 de euro către Brighton, echipa de care aparținea internaționalul român U21.

Dinamo va mai da câte 100.000 de euro clubului englez, după ce Adrian Mazilu va juca 15 meciuri. Brighton are și 30 la sută dintr-un viitor transfer al jucătorului.

Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo

Adrian Mazilu va câștiga 8.000 de euro lunar la Dinamo, iar contractul său este pe o perioadă de patru ani.

„Cunoaștem totul despre el, despre accidentările lui. Am vorbit deja cu el și este bucuros să ni se alăture. Mazilu este genul de jucător pe care îl căutam, tânăr, cu mult potențial. Tot ce am văzut la el înainte de accidentare a fost la cel mai înalt nivel. Acum încă suferă, are unele probleme, dar el reprezintă un proiect de viitor, nu îl transferăm pentru a-l arunca în teren în 3-4-5 zile. Dar am încredere în echipa mea. Sunt sigur că el se va reface complet și va fi la un nivel mai bun decât cel de dinaintea accidentării. Obiectivul nostru este să aducem jucători de perspectivă pentru a nu schimba lotul în fiecare vară sau iarnă. Eu îmi doresc să construiesc o echipă care să fie competitivă pentru o perioadă mai lungă”, a spus Zeljko Kopic.

Dinamo joacă meciul cu Hermannstadt, sâmbătă, de la ora 21:30, în etapa a 8-a a Superligii. „Echipa este într-o formă bună. Avem 10 puncte în clasament și după victoria cu Universitatea Cluj moralul jucătorilor este la un nivel bun. În ceea ce o privește pe Hermannstadt, pot să spun că am un mare respect față de antrenorul Marius Măldărășanu și munca lui. Adversarii noștri au învins Farul în ultima etapă, așa că în fața noastră se află un alt meci foarte greu. Va trebui să ne ridicăm la cel mai bun nivel al nostru pentru a obține încă trei puncte. În continuare nu ne putem baza pe Mărginean și Perica, ei urmează un program de recuperare separat de restul echipei după accidentare. Și cred că după pauza provocată de meciurile naționalei ei vor reveni în lot”, a mai declarat acesta.