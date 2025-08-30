Prima pagină » Sport » Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo. Ce SPUNE Zeljko Kopic despre acest transfer

Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo. Ce SPUNE Zeljko Kopic despre acest transfer

30 aug. 2025, 20:00, Sport
Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo. Ce SPUNE Zeljko Kopic despre acest transfer

Zeljko Kopic a anunțat că Adrian Mazilu este jucătorul lui Dinamo. Roș-albii au plătit 400.000 de euro către Brighton, echipa de care aparținea internaționalul român U21.

Dinamo va mai da câte 100.000 de euro clubului englez, după ce Adrian Mazilu va juca 15 meciuri. Brighton are și 30 la sută dintr-un viitor transfer al jucătorului.

Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo

Adrian Mazilu va câștiga 8.000 de euro lunar la Dinamo, iar contractul său este pe o perioadă de patru ani.

„Cunoaștem totul despre el, despre accidentările lui. Am vorbit deja cu el și este bucuros să ni se alăture. Mazilu este genul de jucător pe care îl căutam, tânăr, cu mult potențial. Tot ce am văzut la el înainte de accidentare a fost la cel mai înalt nivel. Acum încă suferă, are unele probleme, dar el reprezintă un proiect de viitor, nu îl transferăm pentru a-l arunca în teren în 3-4-5 zile. Dar am încredere în echipa mea. Sunt sigur că el se va reface complet și va fi la un nivel mai bun decât cel de dinaintea accidentării. Obiectivul nostru este să aducem jucători de perspectivă pentru a nu schimba lotul în fiecare vară sau iarnă. Eu îmi doresc să construiesc o echipă care să fie competitivă pentru o perioadă mai lungă”, a spus Zeljko Kopic.

Dinamo joacă meciul cu Hermannstadt, sâmbătă, de la ora 21:30, în etapa a 8-a a Superligii. „Echipa este într-o formă bună. Avem 10 puncte în clasament și după victoria cu Universitatea Cluj moralul jucătorilor este la un nivel bun. În ceea ce o privește pe Hermannstadt, pot să spun că am un mare respect față de antrenorul Marius Măldărășanu și munca lui. Adversarii noștri au învins Farul în ultima etapă, așa că în fața noastră se află un alt meci foarte greu. Va trebui să ne ridicăm la cel mai bun nivel al nostru pentru a obține încă trei puncte. În continuare nu ne putem baza pe Mărginean și Perica, ei urmează un program de recuperare separat de restul echipei după accidentare. Și cred că după pauza provocată de meciurile naționalei ei vor reveni în lot”, a mai declarat acesta.

Mediafax
Neașteptat! Ce se întâmplă cu creierul bărbaților după apariția primului copil
Digi24
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”
Cancan.ro
El e criminalul din Otopeni care și-a ucis băiețelul Bărbatul a fost capturat! S-a aflat și ce s-a întâmplat cu celălalt copilaș 🥺
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
Românii se acuză reciproc de furturile din Grecia. „Nu mai ești în siguranță”
Mediafax
Bărbatul din Otopeni acuzat ca si-a ucis copilul, arestat preventiv
Click
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea România în planul de pace
Cancan.ro
Crimă și sechestrare în Otopeni! Un bărbat a omorât copilul iubitei în bătaie și îl ține cu forța pe al doilea
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Lanţ de erori ale Poliţiei în cazul Otopeni: "În 30 min trebuiau să fie peste el în casă. Aştepţi până seara?"
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
El este Alex, un pompier voluntar din Lipova, care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier. Tânărul nu deținea permis de conducere
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Porțiuni uriașe din FUNDUL MĂRII sunt în mod misterios „RĂSTURNATE”, au descoperit oamenii de știință
Capital.ro
Cel mai iubit actor a murit la doar 27 de ani. Avea lumea la picioare. Admiratoarele roiau în jurul lui
Evz.ro
Fenomen extrem în România. Se anunță ploi abundente și tornade
A1
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
S-a întors acasă când familia îi pregătea pomana de 40 de zile. Cum a fost posibil ca bărbatul din Iași să se întoarcă, după ce a fost îngropat
RadioImpuls
Ce a dezvăluit autopsia în cazul copilului ucis de tatăl vitreg? Detalii cutremurătoare din anchetă. Mama băiețelului rupe tăcerea și spune prin ce chinuri a trecut: "Ne punea scotch la gură mie și copilului să nu mai țipăm când ne bate"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Astronomii au cartografiat petele stelare. Ce ascund de fapt?
DESTINAȚII Final de vară, relaxare pe LITORAL. Mulți elevi profită de ultima șansă de a merge la mare înainte de începerea școlii
20:15
Final de vară, relaxare pe LITORAL. Mulți elevi profită de ultima șansă de a merge la mare înainte de începerea școlii
DESTINAȚII Banatul intră în competiția pentru a deveni regiune gastronomică în 2028, cu Lubenița ca grand local
19:38
Banatul intră în competiția pentru a deveni regiune gastronomică în 2028, cu Lubenița ca grand local
IMOBILIARE Ai o casă de închiriat? De la anul o să ai nevoie și de o casă de MARCAT. Așa a decis Guvernul Bolojan
18:40
Ai o casă de închiriat? De la anul o să ai nevoie și de o casă de MARCAT. Așa a decis Guvernul Bolojan
EXTERNE Elon Musk se alătură mișcării patriotice „Operațiunea Ridicați Steagurile”. Miliardarul a avertizat că „RĂZBOIUL CIVIL este inevitabil în Anglia”
18:26
Elon Musk se alătură mișcării patriotice „Operațiunea Ridicați Steagurile”. Miliardarul a avertizat că „RĂZBOIUL CIVIL este inevitabil în Anglia”
EXTERNE AXIOS: „Oficialii Casei Albe își pierd răbdarea cu liderii europeni” / „Dacă Europa vrea să escaladeze acest război, aceasta va fi decizia ei”
18:00
AXIOS: „Oficialii Casei Albe își pierd răbdarea cu liderii europeni” / „Dacă Europa vrea să escaladeze acest război, aceasta va fi decizia ei”
EXTERNE Trump ar putea trimite TRUPE americane private în Ucraina pentru menținerea păcii/ The Telegraph: Cea mai importantă misiune de la Irak încoace
17:48
Trump ar putea trimite TRUPE americane private în Ucraina pentru menținerea păcii/ The Telegraph: Cea mai importantă misiune de la Irak încoace