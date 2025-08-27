Prima pagină » Sport » Dinamo aduce jucător de la Brighton. Andrei Nicolescu dă DETALII despre transferul bombă

Dinamo aduce jucător de la Brighton. Andrei Nicolescu dă DETALII despre transferul bombă

27 aug. 2025, 09:58, Sport
Dinamo aduce jucător de la Brighton. Andrei Nicolescu dă DETALII despre transferul bombă

Adrian Mazilu, jucătorul lui Brighton, vine la Dinamo. Jucătorul s-a format la Academia lui Hagi, a fost vândut de Farul la Brighton, club care l-a împrumutat la Vitesse, în Olanda.

Dinamo oferă 600.000 de euro pentru un transfer definitiv și 25 la sută dintr-o viitoare mutare. Fotbalistul de 19 ani a revenit vara trecută la Brighton, dar nu a jucat niciun meci oficial la echipa engleză.

Atacantul lateral e cotat la un milion de euro, conform transfermarkt.com.

Dinamo aduce jucător de la Brighton. Andrei Nicolescu dă detalii despre transferul bombă

„Ne-am înțeles cu Mazilu, totul este ok din punctul de vedere al jucătorului. Își dorește foarte tare să vină la Dinamo. Unul dintre motive este că vrea neapărat să lucreze cu antrenorul nostru Kopic, pe care îl apreciază foarte mult. Toate detaliile, salariul, tot pachetul, ne-am înțeles.

Își dorește să vină și să joace la noi. Mai avem negocieri cu Brighton pentru niște clauze, încă nu le-am închis, știți că nu vă pot spune detalii financiare. Dar este o sumă importantă, cu tot cu bonusuri va ajunge la ce doresc cei de la Brighton. E și normal, și ei au cheltuit mulți bani cu Mazilu. E normal să recupereze o sumă.

Discutăm despre un transfer definitiv al lui Mazilu. Sperăm să-l închidem și Mazilu să vină cât mai repede să înceapă pregătirea cu noi, cu Dinamo. Însă, știți cum e, nu pot să spun 100% că este jucătorul nostru până nu avem totul închis cu Brighton. Sunt niște clauze de bonusare, unde nu ne-am pus de acord. Sperăm să batem palma cu cei de la Brighton, care una peste alta sunt deschiși să ni-l cedeze pe Mazilu. Dacă vom reuși, credem că va fi un transfer foarte interesant. E un jucător cu niște proprietăți pe care noi ni le dorim la Dinamo, se mulează pe jocul lui Dinamo.

Este un jucător care ne poate ajuta foarte mult, așa cum a făcut-o cu Farul când Gică Hagi a ieșit campion. Așteptăm să închidem negocierile cu Brighton”, a declarat Andrei Nicolescu, oficialul lui Dinamo, la Fanatik.

Mediafax
