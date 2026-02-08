Prima pagină » Știri externe » Corali, ciuperci și alte adevărate „minuni ale lumii“: cine este câștigătorul concursului de fotografie în prim-plan din 2026. Imagini uluitoare

08 feb. 2026, 15:22, Știri externe
Câștigătorii celei de-a șaptea ediții a concursului Close-up Photography of the Year (CUPOTY) au fost anunțați. Competiția din acest an a atras peste 12.000 de înscrieri din 63 de țări, iar imaginile selecționate dezvăluie minuni ale lumii prin intermediul fotografiei macro, micro și close-up.

Un juriu format din 22 de fotografi, naturaliști și editori experți a selectat câștigătorii.

Fractal Forest, Sursă foto: Ross Gudgeon

O imagine realizată de fotograful australian Ross Gudgeon, în interiorul unui coral, a ieșit învingătoare. Fotografia spectaculoasă a fost surprinsă în oceanul din strâmtoarea Lembeh din Indonezia.

„Acest coral moale, cu forma sa asemănătoare conopidei, este alcătuit din nenumărați polipi mici, rotunzi, care îi conferă o textură pufoasă”, a spus el. Pe lângă laude și un trofeu, Gudgeon a primit aproximativ 3.400 de dolari pentru fotografia câștigătoare.

Fotografia macro este arta de a face fotografii de prim-plan, la scară mare, ale unor subiecte mici (insecte, flori, detalii).

Fully Loaded, Sursă foto: Chris Gug

Concursul include 11 categorii: Animale, Insecte, Fluturi și Libelule, Arahnide, Portrete de nevertebrate, Subacvatic, Plante, Ciuperci și Mucegaiuri Mâzgălite, Peisaj Intim, Artă de Studio și Tânărul Fotograf de Prim-Plan al Anului (pentru participanții cu vârsta de cel puțin 17 ani).

