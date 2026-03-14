Olga Borșcevschi
14 mart. 2026, 17:00, Actualitate
Ciprian Ciucu declară un război în București, unul deschis pe toate fronturile cu „boala oribilă care sluțește Capitala”: „Este rușinos”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, declară război firmelor care lipesc ilegal afișe în București și le spune artiștilor promovați astfel că „ar trebui să îi încerce un sentiment de jenă”. Edilul anunţă că a dispus poliţiei locale să identifice toate firmele care, în mod organizat, vandalizează oraşul şi să le facă plângeri penale.

„Alături de grafitty (de fapt tagging), afişajul ilegal cu postere este o boală oribilă care sluţeste Bucureştiul şi pe care nu a trat-o nimeni! Am dispus poliţiei locale să identifice toate firmele care, în mod organizat, vandalizează oraşul şi să le facă plângeri penale pentru vandalism patronilor si administratorilor acestor societăţi”, scrie Ciprian Ciucu pe Facebook.

Edilul mai anunţă că a dispus instituţiilor care au stâlpi (STB, iluminat, străzi) să acţioneze în justiţie aceste companii care paraziteazā spaţiul public pentru a-şi recupera toate costurile cu curăţirea.

„ESTE MAI SCUMP să cureţi un afiş decat să il pui. Judecatorii care judecă cazuri de astfel de vandalizări sunt parte a problemei. Peste 99% din cazurile de vandalizare se soluţionează cu un mare nimic. Pentru ei nu e o problemă că orşul arată în halul în care arată şi că ne va costa zeci de milioane să ne curatăm clădirile de grafitty”, susține el.

Ciucu precizează că nu o durat mai mult de o noapte ca una dintre firmele cu astfel de practici mizerabile, necivilizate, să lipeasca alte postere pe elementele curăţate.

„În Sectorul 6, având o Poliţie Locală reformată şi funcţională, am reuşit să eliminăm acest afişaj. Declar război pe toate fronturile acestor firme-parazit. Iar pe artiştii care se lasă promovaţi în acest mod necivilizat, prin vandalism, ar trebui să îi încerce un sentimemt de jenă. Fac apel la artiṣti să nu mai accepte acest tip de promovare! Şi dumneavoastră traiţi în acest oraş! Este Capitala României şi este ruşinos! Fenomenul este generalizat”, mai spune edilul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă, altul este pericolul
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Ce se întâmplă doctore
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Poate fi readus la viață un creier crioconservat? Iată ce au arătat noi experimente!
ENERGIE Viktor Orban: Ungaria nu va deveni colonie ucraineană. Europa nu poate depăși criza petrolului fără petrolul rusesc ieftin
17:30
Viktor Orban: Ungaria nu va deveni colonie ucraineană. Europa nu poate depăși criza petrolului fără petrolul rusesc ieftin
RĂZBOI Iranul, hărțuit cibernetic la toate nivelurile. În 2011, malware-ul Stuxnet a distrus centrifuge nucleare. În 2026, până și o aplicație populară de rugăciune a fost „întoarsă” împotriva regimului / Cum răspunde Teheranul
17:12
Iranul, hărțuit cibernetic la toate nivelurile. În 2011, malware-ul Stuxnet a distrus centrifuge nucleare. În 2026, până și o aplicație populară de rugăciune a fost „întoarsă” împotriva regimului / Cum răspunde Teheranul
INEDIT Sfaturi de la un pilot. De ce îi îndeamnă pe pasageri să nu folosească niciodată buzunarul din spate al scaunului din avion
17:06
Sfaturi de la un pilot. De ce îi îndeamnă pe pasageri să nu folosească niciodată buzunarul din spate al scaunului din avion
APĂRARE Trump le promite sprijin țărilor afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, dar le dă un îndemn marilor puteri: „Să-și trimită navele”
16:36
Trump le promite sprijin țărilor afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, dar le dă un îndemn marilor puteri: „Să-și trimită navele”
INEDIT Bătălie strânsă la Oscar între două filme total diferite. Titlurile care se luptă pentru cea mai râvnită statuetă din cinema
15:57
Bătălie strânsă la Oscar între două filme total diferite. Titlurile care se luptă pentru cea mai râvnită statuetă din cinema
Mirajul Dubai. S-a spart bula imobiliară odată cu războiul din Iran? Ce spun investitorii și specialiștii după ce piața a pierdut 250 miliarde de dolari în câteva zile
15:13
Mirajul Dubai. S-a spart bula imobiliară odată cu războiul din Iran? Ce spun investitorii și specialiștii după ce piața a pierdut 250 miliarde de dolari în câteva zile

Cele mai noi

Trimite acest link pe